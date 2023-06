Sarà un’estate davvero rovente sul fronte dei rincari dei prezzi degli aerei, degli alberghi e delle crociere. Tutto costerà più caro.

Gli italiani dovranno fare i conti con l’aumento dei prezzi dei servizi spiaggia, ombrelloni, sdraio, con l’incremento delle tariffe degli alberghi e degli aerei. Complice dei rincari dei prezzi è l’inflazione e l’incremento della domanda per i prodotti stagionali. I dati parlano chiaro e tutti confermato il trend rialzista dei prezzi nel comparto turistico. La fiammata inflattiva che interessa il settore turistico è già scattata nelle scorse settimane e le proiezioni parlano di ulteriori aumenti. Concedersi una vacanza sembra essere diventato un lusso, che solo poche famiglie possono concedersi.

Caro vacanze, in aumento i prezzi nel settore turistico

Molti italiani hanno già prenotato la propria vacanza o sono in procinto di farlo, ma si troveranno a fare i conti con l’incremento dei prezzi delle tariffe degli alberghi e di tutte le strutture alberghiere, degli aerei e delle crociere. In quasi tutte le città italiane, in particolare nelle località marittime nelle città d’arte, si registrano incrementi record. La spirale inflattiva e l’aumento della domanda porterà a fare schizzare i prezzi dei servizi alberghieri, dei servizi spiaggia, dei voli aerei e delle crociere. Ecco cosa rivelano gli esperti.

Caro vacanze, in aumento le tariffe delle strutture alberghiere

Il Codacons prevede l’incremento delle tariffe delle strutture alberghiere di oltre 50 punti percentuali: i turisti dovranno fronteggiare l’incremento dei prezzi, che sono saliti di oltre 13 punti percentuali, con importanti divergenze da un luogo all’altro sul territorio nazionale.

I rincari da paura sono previsti per le città marittime e per le città d’arte: Firenze è la città più cara in assoluto. Qui le tariffe per le strutture alberghiere hanno subito rincari di oltre 50 punti percentuali. Seguono il capoluogo siciliano con rincari pari a 36 punti percentuali e Milano, con un incremento pari al 28%.

Rincari anche nel settore aereo

Non solo le tariffe delle strutture alberghiere subiranno aumenti, ma anche i voli aerei subiranno incrementi vertiginosi. Acquistare un biglietto aereo costa quasi il 44% in più rispetto all’estate 2022, nel caso in cui si prenoti un volo nazionale. L’incremento è pari a quasi il 43% in più se si opta per una meta comunitaria e l’aumento è di quasi 37 punti percentuali se si desidera prenotare un volo aereo su scala internazionale.

Aumento prezzi servizio spiaggia

Anche i servizi balneari saranno interessanti dai rincari: rispetto alla scorsa estate Federconsumatori stima un incremento di oltre 5 punti percentuali. Incrementano i prezzi degli ombrelloni e delle sdraio: non solo gli affitti quotidiani, ma anche gli abbonamenti mensili.

Si parla di una vera e propria stangata per i turisti che preferiranno soggiornare in una località di mare. Sono previsti aumenti per chi pranzerà o cenerà al ristorante o in pizzeria. Anche prendere un caffè o un gelato al bar comporterà un esborso maggiore. Gli ingressi al museo costeranno oltre il 7% in più rispetto alla precedente stagione estiva.