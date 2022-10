Il sindaco di Giaveno, un centro della città metropolitana di Torino, è stato sorpreso mentre passeggiava per strada, intorno a mezzanotte, da un passante che lo ha più volte colpito alla testa con un oggetto contundente.

Le urla del primo cittadino, che si chiama Carlo Giacone e ha 62 anni, hanno fatto in modo che altri passanti chiamassero subito i soccorsi. Ora è ricoverato all’ospedale di Rivoli e si trova in gravi condizioni, seppur non in pericolo di vita. Su chi sia stato il suo aggressore stanno indagando i carabinieri.

Carlo Giacone, sindaco di Giaveno, un comune nella provincia di Torino, è stato aggredito ieri notte, intorno a mezzanotte, mentre passeggiava per le via del centro del paese da uno sconosciuto. L’aggressore, su cui stanno indagando i carabinieri, aveva il volto coperto e ha ripetutamente colpito alla testa il primo cittadino con un oggetto contundente.

La prontezza del sindaco, che subito si è messo a urlare, ha allertato altri passanti che hanno chiamato i soccorsi. Ora si trova all’ospedale di Rivoli in gravi condizioni, ma cosciente. Al momento, la prognosi è riservata.

I messaggi su Twitter, Berruto: “La mia solidarietà a Giacone”

Intanto su Twitter sono arrivati i primi messaggi di vicinanza al sindaco Giacone, anche da esponenti nazionali del Partito democratico. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo e ora deputato, Mauro Berruto ha voluto esprimere la sua solidarietà e vicinanza al primo cittadino di Giaveno.

Vicinanza e solidarietà, oltre che un augurio affinché fatti del genere non accadano più anche dall’Unione montana Valle Susa, che ha scritto che non si può “rimanere indifferenti di fronte all’insensatezza e alla crudeltà” di cui è stato vittima il primo cittadino del paese del torinese.

Ma la vicinanza a Giacone è arrivata anche da esponenti del MoVimento 5 stelle con la senatrice Elisa Pirro e Riccardo Olgiati.