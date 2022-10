Moscerini in casa, il metodo per non farli più entrare: cosa buttare sul pavimento

Ci sono dei moscerini in casa? Con questo metodo non entreranno più in casa basterà pulire il pavimento in questo modo.

Quanti moscerini in casa si contano durante l’anno? È una vera lotta e si insinuano ovunque, nascendo quasi dal nulla. In realtà questi animaletti esistono per un motivo e prolificano per cause di diversa natura: è compito di chi è in casa, pulire bene e fare attenzione al cibo lasciato in frigo o fuori. Tuttavia, alcune circostanze portano i moscerini a moltiplicarsi ritrovandoseli in ogni angolo della propria abitazione. Con questo metodo si potrà pulire bene il pavimento e non entreranno mai più. Ecco di cosa stiamo parlando.

Moscerini in casa, perché si moltiplicano: le cause

I moscerini sono insetti innocui che con l’andare del tempo possono diventare invasivi e fastidiosi. Purtroppo si moltiplicano velocemente e questo porta ad un disagio per tutte le persone che hanno molti in cucina o addirittura in bagno.

È un problema diffuso nelle abitazioni, ovviamente quando diventa ingestibile è il caso di chiamare un tecnico esperto al fine di debellarli il prima possibile. Come già evidenziato, non sono degli animali pericolosi per l’uomo ma è possibile che la loro moltiplicazione veloce possa provocare non pochi fastidi a chi abita in quegli spazi.

In realtà, anche pochi esemplari potrebbero dare problemi ed è quello il momento di non abbassare la guardia. Per questo ‘è un rimedio casalingo che aiuta ad eliminare la presenza di questi insetti perché non entreranno mai più in casa.

Prima di scoprire questo metodo della nonna, facciamo chiarezza sull’argomento, perché come le mosche anche il moscerino è di dimensioni ridotte e appartiene alla famiglia dei Ditteri. La specie che noi vediamo nelle nostre case è la Drosophila Melanogaster e le femmine arrivano a deporre sino a seicento uova. Queste vengono inserite all’interno di materiali organici, frutta e vegetali in generale.

Dopo un giorno dalla deposizione di queste uova, avviene la schiusa e le larve vengono liberate. Nei primi cinque giorni di crescita si cibano degli zuccheri che trovano all’interno della frutta, per poi incapsularsi dentro una pupa e poi passano altri cinque giorni cibandosi di cibo che servirà a trasformarli in insetti adulti.

I moscerini vivono per tre settimane e l’accoppiamento avviene una sola volta durante la loro vita. Ovviamente, sono tutti insetti che si moltiplicano velocemente ed è per questo motivo che bisogna intervenire velocemente.

Eliminare i moscerini in casa: il metodo per pulire il pavimento

C’è un metodo che aiuta a debellare subito i moscerini al fine che non entrino più nelle nostre abitazione. Tuttavia è bene prevenire cercando di non lasciare in giro frutta e verdura fuori frigo o comunque “passata”: nel momento in cui iniziano ad essere ammaccate o lasciare dell’acqua dentro il contenitore potrebbero essere un luogo favorevole per la deposizione delle uova.

Soprattutto durante l’estate è bene proteggere i cibi vegetali e chiudere la spazzatura in maniera intelligente, al fine che più alcun moscerino possa trovare la sua dimora ideale.

Il segreto per non far entrare più i moscerini in casa e allontanarli subito consiste nel pulire i pavimenti con sola acqua tiepida e gocce di olio essenziale.

Questo prodotto non deve essere uno qualsiasi, ma solo alla menta – citronella e tea tree che sono le tre sostanze sgradite ai moscerini. È un metodo facile e veloce, che igienizza le supercifici ed elimina il problema: da ripetere almeno una volta alla settimana e appena si vedono i primi moscerini che volano per la cucina o il bagno.