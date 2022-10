Chanel Totti ha espresso un commento non del tutto carino nei confronti del fratello.

Chanel Totti frecciatina – Nanopress.itCon la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sebbene i due hanno chiesto alla stampa di tenere fuori dalla questione i loro tre figli, automaticamente questi sono diventati anche loro punto focale della questione.

In particolar modo, inizialmente, molti giornali hanno parlato del fatto che la più piccola, Isabel avrebbe svelato a sua madre di aver conosciuto due ragazzini che altro non erano che i figli di Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti.

Chanel Totti e la frase inaspettata

Sarebbe stato proprio questo che avrebbe convinto la Blasi a far seguire Totti da un investigatore privato per capire cosa stesse veramente accadendo all’interno della loro coppia.

Dopo queste indiscrezioni, però, è stato l’ex calciatore della Roma a dichiarare sul Corriere della Sera che è stata la conduttrice a tradirlo per prima, senza fare il nome della persona con cui ha commesso l’atto fedifrago.

Subito dopo l’annuncio della separazione, Ilary Blasi è volata in Tanzania con i suoi tre figli e sua sorella Silvia, in un viaggio che a detta di Totti, sarebbe stato pagato da lui e tutti i tre fratelli sembravano andare d’accordo.

In questi mesi, la secondogenita di Totti e della Blasi, Chanel ha avuto un enorme popolarità dovuta al fatto che grazie a dei video e delle dirette, pubblicate su Tik Tok è diventata una vera e propria influencer.

Nonostante la giovane età, la ragazza ha dimostrato di essere a suo agio davanti l’obiettivo e in molti l’hanno paragonata ad Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti.

Chanel, sul suo profilo di Tik Tok, ha pubblicato molti video, alcuni dei quali sembrano essere delle vere e proprie frecciatine ai suoi genitori e alla nuova compagna di suo padre, Noemi.

Però, ultimamente, la ragazza è stata avvistata assieme ai suoi due fratelli, con papà Francesco e Noemi, e insieme hanno festeggiato il compleanno di Totti e preso parte ad alcuni eventi.

Ma proprio in un’ultima diretta, Chanel ha riconfermato qualcosa che aveva detto qualche mese fa, in riferimento al suo rapporto con suo fratello maggiore Cristian. Sembra che tra i due non scorra buon sangue.

Le parole su suo fratello

In una diretta di qualche mese fa, la ragazza ad una domanda di come stesse Cristian ha risposto di non saperlo in quanto non lo vedeva e non lo sentiva, lasciando tutti quanti senza parole.

Adesso, in una nuova diretta, un utente le ha chiesto cosa pensa di suo fratello Cristian e la risposta è stata spiazzante.

“Mio fratello è da buttare”

Con queste parole e una faccia un po’ sconfortata, Chanel ha detto cosa pensa del giovane Totti.

Ma esattamente perché Chanel e Cristian non hanno un bel rapporto ? PIC.TWITTER.COM/JGCGISQTQZ — Ginevra (@Ginevracasalin) OCTOBER 30, 2022

In molti, sin dalla sua prima dichiarazione hanno pensato che tra la ragazza e il primogenito di Totti e Ilary ci sia stato un attrito per via della separazione dei suoi genitori.

Nei primi mesi sembrerebbe che Chanel sia stata dalla parte di sua madre mentre Cristian, si sia avvicinato sempre più a suo padre.

Cristian è un calciatore dell’Under 18 dell’AS Roma e molti sono i tifosi che lo vorrebbero vedere debuttare in Serie A con la maglia giallorossa, e questo potrebbe essere un motivo per il quale i due non si vedono spesso.

Le parole di Chanel però hanno smosso tutto il web, anche se bisogna capire se sia una frase vera o se sia soltanto una battuta tra fratelli, dato che spesso i due sono apparsi insieme nelle foto dei loro genitori.

Da parte di Cristian, non è arrivata nessuna replica. Il ragazzo, diversamente da sua sorella, non usa tanto i social e su Instagram ha pubblicato una sola foto dopo anni di inattività del suo profilo.