Shannen Doherty svela di avere metastasi al cervello e mostra il video della tac sui social

L’indimenticabile protagonista di Beverly Hills 90210 lotta dal 2014 con un tumore. Shannen Doherty ha rivelato di avere metastasi al cervello e ha pubblicato sui social un video che la mostra sottoporsi alla tac. Un filmato duro, che la mostra con le lacrime agli occhi, mentre si sottopone alle radiazioni. La scoperta delle metastasi è avvenuta lo scorso gennaio, e Shannen ha confessato di provare molta paura. L’attrice americana non sta vivendo un periodo facile: pochi mesi fa si è separata dal terzo marito, che l’avrebbe tradita.

L’interprete di Brenda in Beverly Hills 90210 lotta da molti anni con la malattia, dopo aver scoperto di avere un tumore al seno nel 2014. Tre anni dopo, sembrava che fosse riuscita a sconfiggerlo, ma purtroppo è tornato successivamente, e nel 2020 ha annunciato come fosse giunto ormai al 4° stadio. Un giorno fa, su Instagram, Shannen Doherty ha pubblicato un video in cui si sottopone alla tac, e ha annunciato che le metastasi tumorali sono arrivate ormai al cervello. L’artista non ha nascosto la sua grande paura, e la si vede nel filmato mentre piange, spaventata. Migliaia i messaggi da parte dei fan, che non hanno mai smesso di sostenerla nella sua battaglia per la vita.

Shannen Doherty rivela di avere metastasi al cervello

Un annuncio, quello di Shannen, che ha stretto il cuore a migliaia di persone, che la ricordano per le sue interpretazioni in Beverly Hills 90210 e Streghe. Oggi, a 52 anni, Doherty deve lottare contro il cancro aggressivo che continua a non darle tregua. Una battaglia cominciata nel 2014, quasi dieci anni fa, e che lei ha reso nota solo l’anno successivo.

Nel 2017 sembrava che fosse riuscita a sconfiggerlo, ma sfortunatamente il tumore ha fatto la sua ricomparsa l’anno successivo, e durante un ospitata a Good Morning America del 2020, ha dovuto ammettere come fosse tornato e fosse arrivato al 4° stadio. Da allora, Shannen non ha mai smesso di lottare, e ha confessato in più di un’occasione di riuscirci grazie al grande supporto dei fan.

“Il 5 gennaio la mia TAC ha mostrato metastasi nel mio cervello. Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica” ha scritto nel post a fianco al video della sua seduta.

Doherty, figlia di un banchiere e di una titolare di un centro di bellezza, inizia a recitare a soli 11 anni, prendendo parte a La casa nella prateria, e continuando poi a partecipare a molte altre serie note di quel decennio.

A regalarle la fama è, tuttavia, il produttore Aaron Spelling, all’epoca fautore di alcuni tra i telefilm più noti, che la vuole come Brenda in Beverly Hills 90210 e poi come Prue Halliwell in Streghe. Tuttavia, la fama la travolge, e come ha spesso confessato lei stessa, la fa diventare autodistruttiva.

“Brenda è stata il colpo di fortuna della mia vita e, al tempo stesso, la fonte di tanta infelicità. Mi ha fatto diventare una persona autodistruttiva” aveva raccontato a Paola Jacobbi su Vanity Fair nel 2012.

“Cresci molto velocemente, sei circondata dai grandi e io ero coccolatissima, però sapere di essere così amata ti rende anche molto ingenua. Ma non mi considero una vittima. Ho fatto la mia parte. Solo che non mi rendevo conto che ogni mia intemperanza sul set, ogni mia parola veniva riportata ai tabloid. Più si sbatteva sui giornali la mia immagine di cattiva ragazza, più io lo diventavo davvero” aveva poi aggiunto con un pizzico di amarezza.