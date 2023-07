Maxi sanzione di 3,3 milioni di dollari per Neymar, avrebbe costruito un lago artificiale

Un procuratore del Brasile ha deciso di sanzionare il famoso calciatore Neymar per la costruzione di un lago abusivo all’interno della sua abitazione a Mangaratiba, a 130 chilometri da Rio. La sanzione ha un valore di 3,3 milioni di dollari e Neymar ha 20 giorni per poterla contestare.

Sono diverse le infrazioni che il consiglio comunale della cittadina ha riscontrato nei lavori che il popolare attaccante del Paris Saint-Germain avrebbe commesso nei lavori che sta eseguendo nella sua villa. La villa è stata acquistata nel 2016 ed è una proprietà di circa 10mila metri quadrati in cui ci sono una palestra, una spa e anche un eliporto. Neymar ha fatto costruire un lago artificiale e attualmente sono in corso i lavori per una spiaggia privata.

In Brasile un procuratore ha deciso di sanzionare il calciatore Neymar, con una sanziona da 3,3 milioni di dollari, per aver costruito all’interno della sua villa, che si trova nella periferia di Rio de Janeiro, un lago artificiale senza avere la licenza ambientale.

Il consiglio comunale della città di Mangaratiba, una località turistica che si trova a circa 130 chilometri da io e dove il calciatore del Paris Saint-Germain ha la sua villa, ha deciso di emettere nei suoi confronti quattro multe differenti.

Le multe riguardano una decina di infrazioni che il calciatore avrebbe effettuato e che sono state rilevate, tra di loro ci sono: l’esecuzione di lavori soggetti a controllo ambientale senza autorizzazione, rimozione di terreni e abbattimento di vegetazione senza l’autorizzazione necessaria, la deviazione e l’utilizzo di acque fluviali.

A Neymar sono concessi 20 giorni per poter presentare un’impugnazione della sanzione. All’interno della sua proprietà oltre ad essere stato costruito il lago artificiale in questione sono anche in corso i lavori per la costruzione di una spiaggia privata.

Le autorità locali al momento hanno bloccato tutti i lavori e ordinato la cessazione di ogni tipo di attività, da quanto riportato però dai media locali Neymar non avrebbe seguito il provvedimento e avrebbe organizzato una festa nella sua abitazione ed effettuato un bagno nel lago.

La villa è stata acquistata dal calciato nel 2016 ed è una proprietà di circa 10mila metri quadrati che ha una palestra, una spa e anche un eliporto.

Neymar la stella del Paris Saint- German

Neymar è un calciatore famoso in tutto il mondo nonché la stella del Paris Saint-German, ha 31 anni ed è originario del Brasile. È infatti anche un attaccante della nazionale brasiliana.

È considerato uno dei giocatori più forti al mondo e gode sicuramente di tanta fama e tanto successo. La sua carriera calcistica ha avuto inizio all’età di 11 anni quando è entrato a far parte del settore giovanile della squadra del Santos.

Ha iniziato il suo percorso sportivo con il Paris Saint-Germain nel 2017 quando fu acquistato per una cifra da record di 222 milioni di euro, ciò l’ha reso il calciatore più costoso di sempre.