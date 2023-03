A dir poco sorprendente ciò che puoi creare con questi 2 oggetti che hai a casa

Sono 2 oggetti che tutti hanno in casa e si può dar loro una seconda vita in questo modo, divertendosi mentre si tutela la natura.

Dare una seconda vita a tutti gli oggetti è un dovere di tutti, proprio per preservare l’ambiente e la natura. Anche creare degli oggetti utili con tutti gli ingredienti che si trovano in casa è sicuramente una ottima idea. In questo caso specifico basteranno solo 2 oggetti per poter creare qualcosa di personalizzato, divertendosi a mescolare ingredienti e manualità. Scopriamo insieme il risultato finale?

Cosa si crea con soli 2 oggetti della casa?

La manualità arriva con il tempo, sbagliando e provando a creare qualcosa di straordinario. In questo caso si arriva, con un pochino di pazienza, ad ottenere un oggetto fai da te che tutti potranno invidiare.

Quali sono gli ingredienti?

20 pezzi di carta igienica;

15 cucchiai di colla vinilica;

15 cucchiai di farina;

1 o 2 cucchiai di detersivo per i piatti;

1 taglierino;

1 martello;

1 vecchio setaccio per la farina.

Sono tutti oggetti e ingredienti facili da utilizzare, così da divertirsi mentre si crea qualcosa di unico e straordinario.

Procedimento e risultato finale

Il fai da te ha preso piede negli ultimi anni, diventando un vero e proprio trend che coinvolge adulti e bambini. In alcuni casi ci sono degli oggetti più difficili da realizzare, ma con un pochino di fantasia si arriva sempre al risultato finale.

Si procede in questo modo, versando la colla vinilica all’interno di un recipiente. Subito dopo uniscono i vari pezzetti di carta igienica che dovranno essere mescolati insieme alla colla. Pian piano, creare una sostanza unica e compatta di colore bianco con la carta igienica che andrà ad unirsi alla colla.

Nel frattempo, prendere il vecchio setaccio ed eliminare la retina in mezzo. Quello che servirà sarà una base doppia in legno. Per farle prendere la forma ci si aiuta con un martello e con un filo che tiene le due estremità: lasciare in posa anche per 12 ore.

La colla con la carta igienica dovranno poi essere arricchite con la farina, mescolando continuamente. Subito dopo si unisce il detersivo per i piatti così da ammorbidire questo impasto rendendolo omogeneo. Lavorare come si fa con la pasta, una volta compatto andrà messo dentro il un sacchetto per gli alimenti e lasciato riposare anche tutta la notte.

Il mattino dopo tagliare una porzione della pasta ottenuta e creare la forma di un vasetto, aiutandosi con un vecchio vasetto in plastica per avere la forma corretta. Modellare sino a quando non si ottiene la forma perfetta e unire al legno curvo realizzato con il vecchio setaccio per la farina.

Il risultato finale? Una bellissima lampada fai da te e di design con soli 2 oggetti che hai a casa. Per completare l’opera unire anche la lampadina Led e farsi aiutare per gli attacchi dell’energia elettrica. Tutti saranno invidiosi di questo oggetto realizzato in pochi semplici step.