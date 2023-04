A che ora costa meno la corrente? Fai tutto a quest’ora: crolla subito la bolletta

Ecco quali sono le fasce orarie economiche dell’energia elettrica, quelle in cui, quindi, costa meno la corrente.

Se rispetterete le fasce orarie più economiche riguardo la corrente elettrica, siamo sicuri che farete crollare subito i costi della vostra bolletta.

Le fasce orarie più economiche

Quest’anno 2023 è segnato dalla crisi economica e dei prezzi, che purtroppo sta trascinando molti italiani ai limiti della soglia di povertà. Tutto è cominciato con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, che ha portato l’inflazione anche sul nostro Paese.

L’aumento dei prezzi si è ripercosso sia sui costi delle materie prime, dei generi alimentari e dei carburanti, sia su quelli dell’energia elettrica. Molti italiani, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare quanto siano aumentati i costi delle bollette.

Proprio per questo, sempre più italiani vogliono risparmiare per riuscire ad arrivare più facilmente alla fine del mese. Uno dei modi per risparmiare i costi dell’energia elettrica è sicuramente quello di sfruttare le fasce orarie più economiche.

Si tratta di zone orarie della settimana, durante le quali può risultare meno dispendioso utilizzare la corrente elettrica. Sono quelle le ore in cui si può approfittare, ad esempio, per fare la lavatrice.

Ma quali sono le fasce orarie più economiche? Intorno a questo tema si è acceso un vero e proprio dibattito, perché non tutti sono d’accordo su quali siano. Di seguito, però, vi forniamo delle informazioni generali riguardo a quelle che risulterebbero essere le fasce economiche secondo gli esperti.

Per averne la certezza, però, ciò che vi consigliamo è mettervi in contatto con l’impresa che eroga la corrente elettrica al vostro domicilio, per sapere quali siano in effetti le fasce orarie più economiche.

A che ora costa meno la corrente

Molte persone si staranno chiedendo adesso a che ora costi meno la corrente elettrica. Dobbiamo svelarvi, in effetti, che ci sono dei momenti della giornata nei quali usare la corrente costi davvero poco.

Proprio per questo, vi forniamo delle utili indicazioni in merito, di cui potete fare tesoro. In particolare, dovete sapere, che c’è una fascia orarie nello specifico, nella quale usare l’energia elettrica costa poco: si chiama la fascia “F2”.

La fascia in questione è quella che va dai giorni di lunedì fino al venerdì, dalle ore 7.00 fino alle ore 8.00, anche se alcuni sostengono che duri fino alle ore 10.00.

Altre ore nelle quali è davvero economico usare la corrente elettrica sono quelle comprese tra le ore 19.00 e le ore 23.00. Chi diceva che anche usare la corrente elettrica fosse molto più economico i fine settimana e i giorni festivi, dovrà ricredersi.

Gli esperti, infatti, sostengono che la fascia media si localizzi in particolare nella giornata di sabato, tra le ore 7.00 e le ore 23.00. Sono proprio questi i momenti della settimana in cui conviene accendere un riscaldamento, l’aria condizionata o la lavatrice.

Siamo sicuri che, se rispetterete le fasce orarie in questione, noterete un grande beneficio sulla vostra bolletta dell’energia elettrica.