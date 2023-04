Mauro Corona, avete capito cosa faceva prima della fama? Il suo vecchio mestiere

Lo conosciamo come opinionista di “Carta Bianca”, ma qual è il vero lavoro di Mauro Corona? Ecco cosa faceva prima.

Mauro Corona è un noto opinionista fisso del programma televisivo “Carta Bianca“. Classe 1950, Corona è stato definito come “l’ultimo erede dei montanari” e come “l’ultimo scrittore popolare” italiano. Corona è noto per le sue idee forti e decise, che spesso hanno suscitato controversie, ma che hanno anche attirato l’attenzione del pubblico. Ma prima di lavorare come opinionista in tv, qual era il lavoro di Mauro Corona? Scopriamolo.

Mauro Corona, ribelle e romantico

Corona è nato nel 1950 in provincia di Trento. I suoi genitori erano venditori ambulanti, motivo per cui sin da piccolo ha viaggiato molto. Il suo papà amava la montagna e la caccia, passioni che ha trasmesso al figlio. Il nonno di Mauro, invece, ha tramandato al nipote il lato artistico, quello della scultura del legno.

Già in giovane età, comunque, Mauro Corona dà prova di essere un ribelle romantico anche nei suoi gusti letterari. Tra i suoi autori preferiti infatti troviamo Dostoevskij, Cervantes e Tolstoj. Ad oggi, il 72enne trentino è sposato e ha 4 figli. Vive da solo nei boschi di Erto, da cui si collega per partecipare a Carta Bianca.

Scultore, scrittore e alpinista

Durante la sua vita Corona ha spaziato per quanto riguarda i campi lavorativi. Comunque, ha sempre mantenuto vivo il legame con la montagna e la letteratura. Mauro Corona è un artigiano del legno, una passione che lo ha accompagnato fin da giovane e che ha poi deciso di far diventare il suo lavoro.

Dopo aver lasciato la scuola, infatti, lavora come manovale. Poi svolge il servizio militare, e in seguito inizia a lavorare come scalpellino riquadratore. Da lì, decide di migliorare le sue capacità di scultore del legno, e si fa addestrare da un maestro. Il tutto iniziando ad esplorare le montagne della sua zona.

La sua attività di falegname, infatti, gli ha permesso di entrare in contatto con la natura e di scoprire la bellezza e la difficoltà della vita di montagna. Ed è in tante di queste esplorazioni che si è ritrovato a scalare le vette rocciose più importanti, in Italia e all’estero. Da lì, la voglia di scrivere e dare sfogo all’amore per la letteratura.

Queste esperienze, infatti, sono state la fonte di ispirazione per molti dei suoi libri, in cui racconta la vita degli abitanti delle montagne, i loro usi e costumi, le loro tradizioni. Al momento, le pubblicazioni di Mauro Corona sono ben 30.

Corona è stato uno dei primi scrittori a portare la cultura della montagna in Italia, aprendo una nuova strada nella letteratura italiana contemporanea. La sua opera ha contribuito alla diffusione della cultura delle montagne e alla loro valorizzazione, attraverso la narrazione di storie e personaggi che sono diventati parte della nostra cultura.

Mauro Corona, opinionista a Carta Bianca

Oltre alla sua attività di scrittore, Mauro Corona è diventato un personaggio televisivo grazie alla sua partecipazione come opinionista fisso al programma “Carta Bianca“, che va in onda su Rai 3.

In questo ruolo, Corona ha dimostrato di avere una grande capacità di analisi e di sintesi, grazie alla quale è riuscito a fornire un contributo importante alla discussione di temi di attualità. Il suo stile diretto e sincero ha conquistato il pubblico, che lo ha apprezzato per la sua capacità di esprimere in modo chiaro e deciso le sue idee, senza mezzi termini.

Corona è diventato un punto di riferimento per molti spettatori, che lo seguono con interesse e che apprezzano la sua capacità di fornire un punto di vista originale e spesso controcorrente.

Mauro Corona ha affrontato molti temi in “Carta Bianca“, dalla crisi economica all’immigrazione, dalla politica alla cultura, sempre cercando di fornire un contributo originale e attento alla realtà. La sua presenza costante nel programma ha fatto di lui uno dei personaggi più amati e seguiti della televisione italiana.

Inoltre, Corona è stato un grande sostenitore della cultura del lavoro e dell’artigianato, che rappresentano per lui i valori più autentici e importanti della nostra società. Il suo impegno a favore della valorizzazione del lavoro manuale e della natura è stato sempre molto apprezzato dal pubblico e dagli appassionati di artigianato.