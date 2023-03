A Berbenno, in Valtellina, due ragazzi sono stati investiti da un treno

Due ragazzi, uno di 15, l’altro di 17 anni, sono morti a Berbenno, in Valtellina, investiti da un treno. I due, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero scavalcato il muro che divide la statale dalla linea ferroviaria per attraversare i binari, ma proprio in quel momento è arrivato il convoglio che li ha investiti.

Solidarietà e vicinanza alla famiglia delle vittime è arrivata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che ha commentato la notizia sui social scrivendo: “Due vite ancora da vivere spente così, che tragedia“.

Un’altra tragedia, l’ennesima, si è compiuta oggi a Berbenno, in Valtellina, alle porte di Sondrio. Due ragazzi stranieri, secondo quanto dicono da Repubblica, ma di cui non si conoscono ancora le nazionalità e che, probabilmente, erano ospiti di un centro di accoglienza profughi, sono morti nel tentativo di attraversare i binari senza passare per il sottopassaggio investiti da un treno.

Avevano 15 e 17 anni, e una vita davanti ancora. Anche fretta, forse. Perché quella non era la prima volta, quasi sicuramente, che arrivavano in stazione in quella maniera, considerato che dal centro fino a là si doveva passare anche per la statale 38, in cerca di un altro sogno, stavolta per Milano centrale, che in realtà non è mai arrivato a destinazione. La circolazione sulla tratta da Torino per il capoluogo meneghino, infatti, è stata interrotta all’altezza di Morbegno dalle 18, ora in cui è avvenuta la tragedia, e anche in direzione si è viaggiato con bus sostitutivi.

Avevano 15 e 17 anni, e i loro compagni non ci potevano credere che abbiano perso la vita proprio così. Sono state le urla disumane degli amici a far gelare il sangue ancora di più a chi lavora nelle ferrovie e ai passeggeri. Avevano 15 e 17 anni, e di loro ora non rimane che nulla, o quasi, con i primi a intervenire che sono stati i vigili del fuoco di Sondrio, che però hanno potuto delimitare l’area e isolare i resti dei corpi dei due ragazzi.

A indagare è arrivata poi la Polizia ferroviaria, seguita dal pm di turno, che dovrà studiare l’accaduto, che appare comunque piuttosto chiaro. Per le indagini saranno anche acquisite la scatola nera e il tachigrafo del treno per verificare a che velocità viaggiasse.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, anche leader della Lega, ha commentato sui social l’accaduto mandando le condoglianze soprattutto alla famiglia dei due ragazzi.