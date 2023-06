Per la 16enne uccisa a Primavalle spunta il movente del piccolo debito

Michelle Causo è stata uccisa brutalmente da un suo amico 17enne a Primavalle. Non è stato ancora chiarito il movente, ma si parla dell’esistenza di un piccolo debito. Dopo averla uccisa, l’assassino l’ha trascinata in un sacco della spazzatura e l’ha poi abbandonata per strada.

La tragedia è avvenuta a Primavalle, precisamente in un appartamento di via Dusmet. Michelle ha combattuto fino all’ultimo, ma non è riuscita a fermare la furia omicida del suo aguzzino.

A quanto pare i due erano diventati molto amici.

La madre della ragazza pensa che il 17enne non abbia agito da solo.

L’omicidio di Michelle a Primavalle forse è avvenuto per un piccolo debito

Michelle, ragazza adolescente nel fiore dei suoi anni, ha perso la vita a causa della furia immotivata di un suo coetaneo. Un 17enne con cui da poco aveva stretto amicizia.

Quel giorno Michelle aveva detto alla madre che sarebbe andata a casa del ragazzo a Primavalle per qualche ora, per poi ritornare a ora di pranzo.

La zia l’aveva accompagnata in macchina verso le 11, alle 12.50 il suo telefono ha smesso di funzionare e si sono completamente perse le tracce.

Secondo alcuni testimoni, il tutto sarebbe cominciato con un acceso litigio, poi il silenzio. A quanto pare, il giovane l’ha accoltellata ben sei volte, dopo averla riempita di botte. Una volta commesso l’omicidio, avrebbe poi messo il corpo della ragazza all’interno di una busta della spazzatura.

Il 17enne l’ha trascinata per le scale del suo palazzo, lasciando dietro di se diverse tracce di sangue. Alla domanda dei vicini su cosa avesse in quel saccone, il ragazzo ha risposto: “Ho del pesce”.

Il corpo di Michelle è poi stato abbandonato vicino dei bidoni della spazzatura.

Gli inquirenti all’interno dell’appartamento dell’assassino hanno trovato segni di lotta e il coltello con cui è stata uccisa Michelle.

Intanto continuano le indagini per capire se i due giovani stessero sotto effetto di stupefacenti. Attesa l’autopsia sul corpo della giovane, mentre l’assassino sarà interrogato lunedì. Il motivo della lite potrebbe essere la presenza di un piccolo debito. Si attendono conferme.

Le parole della madre e degli amici

Quello che è accaduto a Michelle ha sconvolto l’intera comunità. La madre non si capacita di come possa essere successo, anche perché Michelle le aveva presentato il ragazzo e le sembrava tutto normale.

In ogni caso la madre della ragazza è convinta che qualcuno abbia aiutato il 17enne a compiere quel brutale gesto.

“Non può aver fatto tutto lui. L’hanno ammazzata di botte e poi finita a coltellate. Mia figlia era troppo forte, si menava pure con i maschi”.

Ha affermato la mamma.

Gli inquirenti, invece, ritengono che il giovane abbia agito da solo, sotto effetto di stupefacenti.

Anche gli amici della giovane sono rimasti sconvolti, a quanto pare, nessuno di loro conosceva l’assassino se non per qualche piccolo accenno fatto da Michelle.

In ogni caso, gli amici più stretti la ricordano come una persona allegra e piena di gioia, la cui aveva tanti sogni, come quello di entrare a far parte del mondo della moda. Sogni spezzati da un gesto disumano.