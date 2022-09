5 mila lire, questa banconota vale una fortuna: 1.200 euro subito sul conto

Le famose 5 mile lire che oggi potrebbe portare ad un valore di 1200 euro subito. Come riconoscerla e quali caratteristiche deve avere?

Chi si ricorda delle famose 5 mila lire è perché ha vissuto un’epoca diversa, dove si pagava ancora con la vecchia famosa moneta che ha scritto la storia italiana. I collezionisti si sfidano e riconcorrono continuamente queste banconote e monete, alcune con valori altissimi che possono anche aumentare nel corso degli anni. In questo caso particolare si parla della Lira e delle 5 mille Lire che hanno fatto la storia e non mancavano mai nel portafoglio, tanto da valere oggi sino a 1200 euro.

Banconota da 5 mila lire

Chi ricorda le vecchie 5 mila lire? Un tuffo nel passato per tutti coloro che hanno vissuto la lira e che ancora oggi potrebbe regalare non poche soddisfazioni. Sono molte le persone che rimpiangono il conio precedente, tenendolo stretto in qualche cassetto o in una borsa sperando che un giorno questa collezione possa tornare utile.

Si usa l’euro da 20 anni oramai e i conti bancari si sono abituati a questo cambiamento. Certo non è raro sentire persone che rimpiangono la Lira e che vorrebbero tornare indietro, a quando si aveva un potere di acquisto maggiore e una certa identità personale.

Alcuni non ricordano di questa moneta e di queste banconote, tanto che i nonni sono contenti di mostrare ai nipoti la storia della Lira italiana e di quale fosse il potere di acquisto a quei tempi. E ora? Oggi, possiamo trovare monete e banconote sparse nelle tasche o nelle borse e qualcuna di loro potrebbe valere tantissimo.

La banconota da 5 mila lire la ricordano tutti e permetteva di comprare tantissime cose. Quella del 1985 ha il ritratto di Vincenzo Bellini su uno dei due lati ed è stata stampata molte volte dalla Banca d’Italia sino al 1996. Il suo corso legale cessa il 28 febbraio 2002 con l’ingresso ufficiale dell’euro.

Il compositore è accompagnato dalla raffigurazione del Teatro Massimo di Catania, mentre dall’altra parte appare una scena della Norma del Bellini. Si presenta con una misura di 126x70mm con la firma del Governatore e del Cassiere.

Banconota 5 mila lire da 1.200 euro: caratteristiche

Quanto vale la banconota da 5 mila lire oggi? Tutto dipende dal suo stato di conservazione e dal numero di serie che presenta. Quella che inizia con AA è la prima serie terminando con A, se in ottimo stato di conservazione viene pagata anche 260euro.

Il valore delle banconote cambia se hanno dei numeri di serie particolari, con cifre uguali o sequenziali, con valore che arriva anche sino a 200euro se in ottimo stato di conservazione.

Ma non è tutto, infatti esistono dei pezzi che hanno un grandissimo valore e sono quelle che hanno il numero di serie che inizia con la lettera X, usata per definire le tipologie difettose e che raggiungono un bel valore sino a 1.200euro (sempre in ottimo stato di conservazione)