X Factor 2022: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Questa sera alle 21.15 su Sky Uno e NOWTv andrà in onda la 16esima edizione di X Factor. Tante sorprese e novità in serbo per quest’anno, a partire dalla conduzione di Francesca Michelin, fino a nuovi giudici che non avevamo mai visto prima in quelle vesti.

Torna dunque X Factor 2022. Quest’anno la conduzione spetterà alla ex concorrente, se non che vincitrice, Francesca Michelin. Mentre tra i giudici vedremo il rinomato Fedez affiancato da Rkomi, Dargen D’Amico e dall’attrice Ambra Angiolini.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione di X Factor

Tante le novità previste per la nuova edizione di X Factor di quest’anno. A partire dal fatto che per la prima volta nella storia del reality il pubblico accompagnerà i giudici fin dall’inizio della competizione.

Subito dopo i primissimi ascolti vi sarà la fase in cui i vari artisti presenteranno il proprio progetto musicale, attendendo con ansia il responso dei giudici, nella speranza di ricevere i tre si in modo da poter continuare la competizione.

Dopodiché arriverà l’attesissima fase dei Bootcamp, caratterizzata dalle temutissime sedie, che per l’edizione di quest’anno saranno sei.

Vi sarà poi la penultima fase del reality, quella di Last Call che si terrà il 20 ottobre, in cui sul palco si ripresenteranno le sei sedie con tutti i giudici. A quel punto verranno riascoltati tutti i “prescelti”, per poi decidere il trio che andrà al Live Show. Questo si terrà a partire dal 27 ottobre al Teatro Repower di Assago.

I Giudici e la conduzione di Francesca Michelin

I tanto attesi nomi dei giudici sono: Fedez, che come tutti sanno aveva già ricoperto il ruolo dal 2014 al 2018, conquistando senza alcun dubbio il pubblico.

Ad affiancarlo vi sarà Ambra Angiolini, famosissima attrice, che per la prima volta ricoprirà il ruolo di giudice ad X Factor. Rkomi, rapper di successo che quest’anno ha spopolato con il suo singolo “Insuperabile”, presentato al Festival di Sanremo.

E infine Dargen D’amico che ha conquistato milioni di spettatori con il singolo “Dove si balla”, diffuso sempre grazie alla sua partecipazione al Festival.

Anche la conduzione sarà caratterizzata da una grandissima novità. Infatti vedremo al timone Francesca Michelin, ex vincitrice di X Factor, che rappresenta la prima donna ad assumere la conduzione della versione italiana del reality.

I conduttori precedenti sono infatti stati Francesco Facchinetti, Alessandro Cattelan e Ludovico Tersigni.