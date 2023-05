Nella mattinata di domenica 21 maggio, tre uomini sono stati uccisi durante l’ennesimo attacco armato a Marsiglia, in Francia. Secondo le prime testimonianze, i tre uomini erano a bordo di un’auto che è stata attaccata da un gruppo di individuo armato di mitragliatrici. Le altre due persone a bordo dell’auto non sono rimaste ferite.

Secondo l’agenzia di stampa Agence France-Presse, la polizia ha ritrovato l’auto dei presunti aggressori poco distante dal luogo dell’attacco. Le modalità dell’attacco suggeriscono che si tratti di un regolamento di conti tra gang legato al traffico di droga, un fenomeno purtroppo frequente nella zona. Se la versione venisse avvalorata dalle prove, gli omicidi legati al traffico di droga avvenuti a Marsiglia dall’inizio dell’anno sarebbero 21.

Nuovo attacco armato a Marsiglia mobilita la polizia

La polizia e le autorità locali sono impegnate nella ricerca dei responsabili, ma anche nell’organizzazione della modalità di prevenzione e contrasto per eventuali attacchi futuri.

La comunità locale è scossa da questo evento e potrebbe essere necessario fornire supporto alle famiglie delle vittime e alla popolazione in generale per aiutare a superare questo momento difficile.

Il prefetto di polizia ha sottolineato che la droga è spesso alla base di questi episodi di violenza e regolamenti di conti tra bande rivali. La lotta al narcotraffico è un’attività complessa e difficile per le forze dell’ordine, che devono affrontare una vasta gamma di problemi, tra cui la corruzione, la criminalità organizzata e la violenza. La situazione nella città di Félix Pyat, nota per essere un importante centro di narcotraffico, rende la situazione ancora più delicata.

Per contrastare questo fenomeno, le autorità francesi potrebbero adottare una serie di misure, come aumentare la presenza e la sorveglianza della polizia in queste aree, incrementare i controlli sulle attività commerciali sospette, introdurre programmi di prevenzione e sostegno per i giovani a rischio di coinvolgimento nella criminalità e rafforzare la cooperazione internazionale contro il traffico di droga.

Tuttavia, la soluzione a lungo termine richiederà un impegno costante e coordinato da parte di tutte le parti interessate, compreso il governo francese, la polizia, le comunità locali.

Secondo quanto riferito dai media locali, i giovani coinvolti nella sparatoria di Marsiglia sarebbero già noti alle forze dell’ordine.

L’indagine sul caso è stata affidata alla Polizia Giudiziaria, che dovrà fare luce sulla complessa rete di violenza tra bande rivali che si sta verificando in questa zona di Marsiglia.

Questa guerra tra bande coinvolge diverse reti, ognuna con i propri conflitti in corso. Il principale conflitto sembra avere le sue radici nella città di La Paternelle, che ha un’influenza su diverse città circostanti. La polizia Giudiziaria di Marsiglia dovrà quindi lavorare per sbrogliare le fila di questa delicata situazione e individuare i responsabili della sparatoria.

Gli inquirenti della polizia hanno avuto un anno molto difficile, soprattutto a Marsiglia dove gli attacchi tra bande hanno provocato venti morti legati al narcotraffico dall’inizio dell’anno.

Questi omicidi spesso sono stati commessi con armi da fuoco, tra cui il kalashnikov, e sono spesso il risultato di vendette tra bande rivali, che possono verificarsi anche nello stesso fine settimana. La Polizia francese ha ottenuto alcuni successi nelle loro indagini, come l’arresto di un giovane di 18 anni sospettato di essere coinvolto in uno di questi omicidi.

Il giovane aveva anche filmato i suoi crimini e li aveva condivisi sui social media, con l’obiettivo di mostrare la sua forza e dimostrare al suo sponsor che aveva completato la missione. Purtroppo, questo tipo di comportamento dimostra la natura violenta e sconsiderata di questi criminali e la necessità di adottare misure efficaci per contrastare il narcotraffico e la violenza che ne deriva.

Negli ultimi anni sono stati sventati diversi progetti e diverse squadre sono state arrestate, sia in Francia che in Spagna, per il loro presunto coinvolgimento in sparatorie avvenute in varie parti della città di Marsiglia. Queste operazioni dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la violenza legata al narcotraffico.

E importante che la lotta alla criminalità organizzata è sostenuta da un impegno costante e coordinato da parte delle autorità francesi. Sono necessarie anche misure a lungo termine, come programmi di prevenzione per i giovani a rischio di coinvolgimento nella criminalità e una maggiore attenzione alle cause sottostanti del narcotraffico, come la povertà e la disoccupazione. Solo attraverso un approccio coordinato, si può puntare a ridurre la violenza legata al narcotraffico e migliorare la sicurezza nella città di Marsiglia.

I progressi delle forze dell’ordine

Sembra che le forze dell’ordine stiano facendo progressi significativi nel sequestro di armi da guerra e nel contrasto alla violenza legata al narcotraffico. Durante questo fine settimana sono state sequestrate diverse armi, tra cui tre kalashnikov, un mitra e una pistola e sono stati messi a segno cinque arresti.

Il prefettodi Marsiglia ha ribadito che si tratta di una corsa contro il tempo e che la collaborazione tra le forze dell’ordine è essenziale per combattere efficacemente la violenza legata al contrabbando di droga. L’invio del CRS 8 come rinforzo a Marsiglia ha avuto un impatto positivo sulla sicurezza della città e le società CRS che operano nella zona stanno adottando nuove strategie di occupazione del territorio per contrastare la violenza.

È importante coinvolgere e collaborare con la comunità locale per creare una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione nei confronti della violenza e del traffico di droga.

La nuova strategia della polizia di Marsiglia che consiste nel creare una suddivisione delle unità di polizia in sezioni di una ventina di uomini e il loro schieramento quotidiano in almeno 15 città diverse, contribuisce sicuramente a contrastare temporaneamente il traffico e spezzare la catena tra il trafficante e il consumatore. Come giustamente notato dagli osservatori delle forze dell’ordine e della giustizia, il motore del traffico di droga sono i soldi, e quindi spezzare la catena del denaro può contribuire a ridurre la forza dello spaccio di drorga.