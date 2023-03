300 euro di multa se fai questo errore mentre sei sul marciapiede: occhi aperti

Arriva una nuova multa per i pedoni, che nessuno dei conoscitori del Codice della Strada si aspettava. Si verrà sanzionati con 300 euro.

Tutti i dettagli di questa nuova multa per i pedoni che sta facendo temere moltissimo i pedoni. Possono sanzionarci con 300 euro per aver fatto questo mentre si trovava sul marciapiedi.

Multa per i pedoni, neanche loro ne sono esenti

Quando si parla di multe su strada, tutti pensano immediatamente agli automobilisti. In realtà, dovete sapere, che i vigili urbani possono multare chiunque infranga una regola inserita nel Codice della Strada.

Può trattarsi, quindi, anche di motociclisti, ciclisti e persino di pedoni. Chiunque metta in pratica un comportamento che può mettere in pericolo se stesso o gli altri può essere multato.

Ed è proprio in questo contesto che entra in gioco la multa di cui vi parliamo oggi, che può arrivare anche alla cifra di 300 euro. Si tratta di una sanzione da pagare nel caso in cui si infranga una legge che sta facendo molto discutere in queste ultime settimane.

In particolare, il comportamento dei pedoni verrà valutato mentre transita sul marciapiede e dentro ai parchi pubblici. Per il momento si tratta soltanto del dettaglio di un decreto, che sotto il Governo di Giorgia Meloni potrebbe diventare presto legge.

Chi farà questo sul marciapiede pagherà 300 euro

Da qualche settimana, si discute della nuova legge riguardo il fumo, che ha vietato i fumatori al chiuso. Non esisteranno più, quindi, le aree fumatori nei ristoranti o negli hotel, proprio per non incentivare il consumo di tabacco. Ricordiamo che il cancro ai polmoni è la prima causa di morte nel mondo sia negli uomini che nelle donne e che smettere di fumare è un primo passo per prevenirlo.

E anche per favorire il rispetto dell’ambiente, si è voluto introdurre questa legge che sta rivoluzionando completamente il concetto di fumo in Italia. Ora, però, arriva una novità che riguarda proprio la legge in questione.

Stiamo parlando di una bozza di decreto, che però potrebbe diventare legge. Se lo diventasse, sarebbe vietato il fumo non soltanto nei luoghi al chiuso, ma anche in quelli all’aperto come le strade.

La strada, infatti, è una zona pubblica, cioè di tutti, e deve essere sempre vigilata dallo Stato tramite le autorità. Proprio per questo, le strade non sono esenti dalle leggi e in questo caso una nuova legge sul fumo potrebbe portare alla sanzione per milioni di cittadini.

In un futuro prossimo, infatti, potrebbe essere vietato ai cittadini di fumare sui marciapiedi e dentro i parchi pubblici. L’obiettivo della normativa è quello di disincentivare il consumo di tabacco e favorire il rispetto per l’ambiente.

Non si sa ancora quando questa normativa potrebbe diventare legge, ma ciò che si prevede è che i pedoni potrebbero arrivare a dover pagare anche 300 euro nel caso in cui venissero sorpresi nei luoghi all’aperto a fumare.

I marciapiedi e i parchi sono considerati luoghi d’affollamento ed è per questo che soprattutto in queste due parti delle città potrebbe essere obbligatorio evitare di fumare.