Matterello di legno e carta stagnola, ciò che ne deriva sorprende: cosa esce fuori

Matterello di legno e carta stagnola, a che cosa potranno mai servirti questi due oggetti? Ciò che ne deriva è davvero incredibile.

Perché dovresti procurarti subito un matterello di legno e carta stagnola? Ecco che cosa sarai in grado di fare da sola e soprattutto in pochissimo tempo. Il risultato finale è strabiliante.

Oggetti comuni per creazioni incredibili

Spesso sottovalutiamo l’utilità che alcuni oggetti di uso comune possono avere. Quando qualcosa è vecchio o usurato, tendiamo a sbarazzarcene per fare spazio a qualcosa di simile se non addirittura di identico.

Eppure, non esiste un solo oggetto che non sia riutilizzabile o che non possa essere di aiuto per la realizzazione di cose carine, utili e anche economiche da fare. Potresti pensare di impiegare il tuo tempo libero dedicandoti al bricolage o mettendo in pratica il tuo talento o la creatività che non pensi di avere.

Ti garantiamo che basta seguire solo alcuni consigli per dare vita a cose grandiose. Vuoi un esempio? Sai che ci sono modi infiniti di riutilizzare le cannucce? Sì, intendiamo proprio quelle che hai nel tuo mobile e che utilizzano i tuoi bambini per bere.

Con esse potresti creare una simpatica cornice, un colorato ventaglio per combattere il caldo che si appresta ad arrivare o addirittura un bellissimo orologio da parete! Insomma, dai libero sfogo alla tua immaginazione.

Che cosa potresti invece mai fare con un matterello di legno e carta stagnola? Non hai idea di che cosa può venire fuori dall’impiego combinato di questi due oggetti. Scopriamolo insieme.

Matterello di legno e carta stagnola: cosa viene fuori

A cosa potrebbero mai servirti un matterello di legno e carta stagnola? Ciò che le tue mani potranno realizzare ti lascerà senza parole.

Innanzitutto si tratta di due oggetti di uso comune che senza dubbio avrai anche tu in casa. Oggi scoprirai che il matterello non deve solo ad impastare e che la carta stagnola non serve solo a conservare gli alimenti.

Questi due oggetti, combinati, possono dare vita a cose incredibili. Pronta a rimanere di stucco? Ti diciamo allora subito che in davvero poco tempo sarai in grado di creare una bellissima scatola portaoggetti!

I passaggi da seguire sono molto semplici. Procuratore una scatola di plastica – vanno bene anche quelle che di solito contengono ovetti di cioccolato o caramelle – che sia dotata però di un coperchio.

Ora, prendi un foglio di carta stagnola e inizia a stenderlo con un matterello di legno: quest’ultimo farà in modo di eliminare l’elettricità statica dell’alluminio e di eliminare le pieghe e le grinze.

Ora, riempi il fondo della tua scatola di plastica con il foglio di carta stagnola dopo aver spennellato sul fondo un po’ di colla vinilica. Fai aderire bene il foglio di alluminio e taglia in maniera precisa l’eccesso di carta stagnola.

Metti da parte questa scatola ricoperta con foglio di alluminio e passa a lavorare il coperchio. Ritaglia da un fazzoletto o da una carta regalo un’immagine di tuo gradimento e poi con la tecnica del decoupage, che è davvero semplice da mettere in pratica, inizia a decorare il tuo coperchio.

Versa in un piccolo contenitore un po’ di acqua e colla. Mescola questi due ingredienti e prendi un pennello. Delicatamente, inizia a bagnare con la soluzione di colla e acqua solo il tuo disegno e fallo aderire bene sul coperchio dea tua scatola.

Attenzione a questo ultimo passaggio: l’immagine da te selezionata dovrà essere messa sulla parte esterna del coperchio, non su quella interna che dovrà invece essere ricoperta sempre con carta stagnola e colla.

Dopo aver eseguito questi passaggi, ecco a te il risultato finale: una bellissima scatola portaoggetti! Visto come è stato semplice realizzarla? I materiali da lavoro utilizzati sono semplici da reperire e molto economici.

Questa è solo una delle tante cose che puoi realizzare solo procurandoti un matterello di legno e carta stagnola. Il foglio di alluminio si presta a tantissime e facili creazioni.

Potresti realizzare un disegno particolare, delle decorazioni per la casa o addirittura delle marionette per i tuoi bambini. Lascia che la creatività ti ispiri e vedi che cosa le tue mani saranno in grado di realizzare.