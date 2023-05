Ucraina, alla vigilia del Kiev day sono stati abbattuti 52 droni

In Ucraina, alla vigilia del Kiev day, la festa nazionale nell’ultima domenica di maggio, sono stati annientati 52 droni, di fabbricazione iraniana, su 54 da parte dell’esercito di Zelensky.

La guerra nello Stato dell’Ucraina continua senza sosta da oltre un anno. Il conflitto giunto al giorno numero 459, nelle ultime ore ha visto l’esercito di Zelensky abbattere 52 droni su 54, nel giorno prima del Kiev day, un giorno di festa nella capitale perché si celebra l’anniversario della sua fondazione, avvenuta 1541 anni fa.

In questa giornata infatti, a Kiev vi sono fiere, concerti e mostre. I droni in questione, di fabbricazione iraniana, sarebbero stati lanciati dai soldati di Putin. Secondo quanto riferito dall’Aeronautica militare ucraina, l’annientamento degli Shaded lanciati dalle regioni russe di Bryansk e Krasnodar, hanno dichiarato che l’attacco è stato effettuato a più riprese per circa 5 ore.

L’amministrazione militare, ha riferito di essersi trattato di uno degli attacchi aerei più importanti eseguiti dalla Russia dall’inizio del conflitto.

Queste le parole del presidente Zelensky dopo l’abbattimento dei droni da parte del suo esercito.

Mentre nella capitale dell’Ucraina, alla vigilia del Kiev day, i soldati del Cremlino hanno lanciato dei droni di fabbricazione iraniana, preoccupano le condizioni di salute di Lukashenko, presidente della Bielorussia.

Secondo alcune fonti, si pensa possa essere stato vittima di un avvelenamento. A darne notizia, il suo oppositore Valery Tsepkalo, già candidato alla presidenza della Bielorussia, attraverso un post nel suo profilo Twitter.

According to preliminary information, subject to further confirmation, #Lukashenko was urgently transported to Moscow’s Central Clinical Hospital after his closed-door meeting with #Putin. Currently, he remains under medical care there. Leading specialists have been mobilized to… pic.twitter.com/xTQ1O7Yp2W

— Valery Tsepkalo (@ValeryTsepkalo) May 27, 2023