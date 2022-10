Il Flamengo vince la Copa Libertadores, decide Gabigol

Con un gol dell’ex interista Gabigol nel recupero del primo tempo il Flamengo supera di misura l’Athletico Paranaense e diventa campione del Sudamerica per la terza volta nella sua storia.



Allo stadio Banco Pichincha di Guayaquil, in Ecuador, Il Flamengo scrive un’altra grande pagina della sua storia vincendo per la terza volta la Copa Libertadores, gli altri successi erano avvenuti nel 1981 e nel 2019.

A decidere la finale ci ha pensato proprio il più atteso, il brasiliano Gabigol che, nel recupero del primo tempo, appoggia in rete con il sinistro un cross pennellato da destra di Everton Ribeiro.

Con questo trionfo il Flamengo succede al Palmeiras che aveva vinto le ultime due edizioni della Copa Libertadores riscattandosi dopo la delusione della finale persa nel 2021.

Notte di gloria anche per l’ex Chelsea David Luiz che diventa il secondo giocatore della storia (dopo l’attuale portiere del Southampton Willy Caballero) a vincere Champions League, Europa League e Copa Libertadores.



Succede tutto nel primo tempo: espulsione di Pedro Henrique e rete di Gabigol

Meglio i rossoneri fin dalle battute iniziali del primo tempo con Thiago Maia, Joao Gomes e De Arrascaeta bravi fin da subito a prendere il dominio del centrocampo.

Dopo una breve fase di studio l’Athletico Paranaense prova a farsi vedere in avanti ma Vitor Roque è poco servito e lasciato da solo contro la rocciosa difesa avversaria.

La svolta decisiva del match arriva al minuto 43′ quando Pedro Henrique arriva in ritardo su una grande accelerazione di Ayrton Lucas meritandosi il secondo cartellino giallo e lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Il Flamengo acquista fiducia ed approfitta subito della situazione: nel recupero del primo tempo sale in cattedra Everton Ribeiro che semina il panico sulla destra e confeziona un assist perfetto per Gabigol che con il sinistro porta in vantaggio i rossoneri.

Il Flamengo controlla la partita nel secondo tempo con grande maturità e riesce a conquistare un traguardo storico facendo esplodere di gioia i tifosi arrivati in Ecuador per sostenere la squadra.

Delusione tremenda invece per l‘Athletico Paranaense che vede per la seconda volta sfumare il sogno di vincere la Copa Libertadores proprio in finale.

Nel 2005 infatti era stato il San Paolo a trionfare nella finale pareggiando 1-1 all’andata e vincendo con un pesante 4-0 la gara di ritorno.

Fa festa Gabigol, sempre più uomo copertina ed immagine del calcio sudamericano.