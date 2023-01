Previsioni meteo, prepariamoci: gelo storico in arrivo in queste regioni italiane

Siamo arrivati a metà gennaio e in Italia ancora non si è presentato quel freddo insopportabile. Molto presto, però, potrebbe arrivare in diverse regioni italiane. Preparatevi a tirare fuori i vostri indumenti più pesanti perché le temperature di abbasseranno notevolmente.

Purtroppo, il riscaldamento globale è un tema fin troppo attuale. Purtroppo, l’aumento delle temperature terrestri sta creando diversi problemi. Gli esperti hanno rilevato che negli ultimi 8 anni sono state registrate delle temperature altissime, infatti, abbiamo sopportato un caldo veramente tremendo. Ma ora starebbe arrivando un gelo davvero insopportabile: scopriamo di più.

E’ in arrivo un gelo storico: tutti i dettagli

Nel 2022, la temperatura è stata di media circa 1,15°C, sopra i livelli, con una variazione da 1,02°C a 1,27°C. Anche negli ultimi giorni, abbiamo sopportato l’ondata di un ciclone africano assurdo. Addirittura, durante le feste natalizie, nel sud Italia molti hanno fatto un tuffo al mare.

Inoltre, le stazioni sciistiche dell’Appennino stanno vivendo un periodo di pura crisi a causa della mancanza di neve. Perfino la neve artificiale non è stata d’aiuto, per via delle temperature troppo alte. Una situazione veramente difficile che ha creato diversi disagi e danni di 50 milioni di euro.

Ma ci sono buone notizie, perché nei prossimi giorni, si verificherà un’ondata di gelo che non passerà inosservata e che farà finalmente aprire tutte le attività sciistiche che sono ferme da giorni per questo problema. Anche se il freddo preoccupa tantissime persone. Proviene da un vortice Polare che si scaglierà in Europa e sul Mediterraneo. E’ un fenomeno che è stato già registrato nel 1985.

Nei prossimi mesi farà freddo? Tutta la verità

Quando nel 1985, il Vortice Polare colpì l’Europa e in particolare l’Italia, un’aria gelida fece tremare milioni di italiane. Addirittura, alcune temperature che si registrano in varie città non sono più state registrate. Inoltre, una curiosità che non tutti sanno è che le Alpi, a causa della loro altezza, ostacolano l’ingresso di alcune ondate artiche in Italia.

Malgrado, ci siano stati diversi problemi a livello climatico, non è detto che in questo inverno non farà freddo, anzi. Già verso la fine di gennaio si registreranno temperature molto basse. Il maltempo colpirà anche il sud Italia e ci saranno anche delle forti nevicate sui 1200 metri in Abruzzo.

Le previsioni del medico hanno rivelato che a partire da domenica 15 gennaio ci saranno delle precipitazioni anche a bassa quota. Insomma, tra poco potrebbe tornare un clima invernale normale e non si verificherà un caldo anomalo come durante le feste di Natale.

Quasi in tutto il nostro Paese si registreranno delle temperature molto basse, quindi preparatevi, non sarà un inverno mite o con poco freddo, malgrado il riscaldamento globale sia un problema che incide moltissimo sul nostro clima.