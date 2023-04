Freddo, neve e tanta pioggia invade queste regioni d’Italia: chi è a rischio

La primavera non è ancora arrivata in queste regioni in Italia, dove sono previsti freddo, neve anche pioggia abbondante.

Non ci sono dubbi, in Italia il meteo non è sotto controllo. Come affermano gli esperti, ci sono ancora delle perturbazioni che stanno attraversando lo stivale e non lasciano spazio alle temperature alte. Una primavera che tarda ad arrivare e si fa spazio, in qualche modo, poche ore al giorno. Le previsioni per i prossimi giorni sono di freddo, neve e pioggia concentrate soprattutto in alcune regioni italiane. Cosa dicono gli esperti? Facciamo chiarezza.

Freddo e neve con pioggia: quali sono le regioni colpite?

Il meteo in Italia subisce una inversione completa di marcia, con freddo neve e pioggia nella gran parte delle Regioni. Se tutti sono in attesa della primavera e delle temperature alte, per il momento bisogna ancora aspettare.

C’è da dire che questo mese di Aprile sta regalando non poche sorprese, con una prima parte calda che poi ha lasciato spazio ad una nuova tornata invernale.

Nelle prossime ore le temperature miti lasceranno nuovamente spazio a quelle rigide e fredde, il sole non sarà il benvenuto e una nuova perturbazione si abbatterà sulla penisola. Le regioni centrali saranno caratterizzate dai venti burrascosi e dalle piogge intese, con neve a bassa quota.

Un cambiamento atteso, come hanno già affermato gli esperti. Infatti, ci sono delle perturbazioni in arrivo direttamente dalla Siberia e che attraverseranno direttamente l’Europa. Il calo delle temperature riguarderà il Nord e il Centro in un primo momento, per poi raggiungere anche il Sud e le Isole Maggiori.

Temperature basse: quando arriva il caldo in Italia?

Secondo i calcoli e i modelli matematici a disposizione, sembra che nelle prossime ore l’Italia sarà colpita dal vento e dalle piogge torrenziali copiose.

Ci saranno inoltre degli episodi di neve a bassa quota, soprattutto al Centro e nelle zone del Nord Est italiano. Un concentrato di inverno che si spera abbia vita breve. Ma secondo gli esperti, nella seconda e ultima parte del mese si potranno nuovamente avere delle belle giornate.

Sembra infatti che il caldo stia per arrivare, dopo questo scenario che mette in prima linea neve con pioggia e freddo. I venti forti lasceranno poi l’Italia e si potranno finalmente avere delle giornate miti con temperature alte e gradevoli.

Bisogna avere ancora un attimo di pazienza, infatti nelle prossime ore il freddo sarà ancora protagonista con venti forti e possibili piogge con temporali notturni. Come accennanto, non mancherà la neve a bassa quota e dovrebbe essere l’ultimo episodio prima di lasciare spazio al bel tempo.

A fine mese e poi a maggio, le previsioni per una primavera ricca di sole e caldo sono ottimistiche. Ovviamente, sarà bene osservare sempre le previsioni del tempo giorno dopo giorno valutando venti e perturbazioni.