Un cronista sportivo è stato vittima di razzismo territoriale. Insultato da un tifoso del Brescia mentre era in diretta, il giornalista ha risposto a tono alle provocazioni.

“A Bari siete Italiani?”.

E’ questa la frase con cui un tifoso del Brescia si è rivolto al cronista di Radio Selen Luca Guerra. Il giornalista era in diretta poco prima della partita, quando il tifoso gli ha urlato la frase offensiva.

La frase razzista nel confronti del Cronista barese

Poco prima della partita di calcio Brescia contro Bari, un cronista barese è stato vittima di razzismo territoriale da parte di un tifoso del Brescia.

Si tratta di Luca Guerra, il giornalista era in diretta prima della partita quando improvvisamente un tifoso del Brescia gli urla la frase:

Il cronista rimane sconcertato dal commento, rispondendo di getto:

“Si sono italiano deficiente”.

Per poi aggiungere che questo tipo di razzismo territoriale esiste ancora nel 2023 e che ciò gli farebbe venir voglia di tornare a casa. Concludendo infine con l’affermare che la scelta migliore è quella di non considerare persone del genere, definendole come “deficienti”.

A denunciare l’accaduto è stata la stessa Radio Selene sulla sua pagina Facebook. In un secondo momento poi il cronista ha commentato l’accaduto attraverso i suoi social.

Spiegando che dinanzi a provocazioni così becere si è sentito insultato nell’orgoglio, aggiungendo che la persona che gli ha lanciato quell’insulto aveva più o meno la sua età e ridacchiava supportato da altri quattro “amichetti”.

“Ha perso sul campo ma aveva già perso la sua partita con la civiltà. Buona serata e a mai più”.

Ha poi concluso il cronica Luca Morra.

Il razzismo territoriale in Italia

Il razzismo territoriale è un piaga molto ampia all’interno della penisola italiana. Le differenze e le discriminazioni tra nord e sud avvengono giornalmente, soprattutto in relazione alle tifoserie calcistiche.

In particolari le discriminazioni da parte di abitanti del nord Italia, nei confronti di persone del sud sono molte diffuse all’interno della nostra società. E il dato più preoccupante è che queste non riguardano solo una fascia d’età adulta, ma al contrario coinvolgono anche i più giovani.

Identificare le cause di questo fenomeno non è facile, il razzismo è purtroppo un elemento che appartiene al genere umano, sviluppandosi maggiormente in determinati contesti.