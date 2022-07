1 euro, questa moneta vale tantissimi soldi: se la trovi cambi totalmente vita

By

1 euro: ecco la moneta preziosa che vale tantissimi soldi. Se la trovi cambi totalmente vita. Ecco cosa raffigura e dive puoi trovarla.

Tutti gli esperti di numismatica e chi è appassionato e collezionista di monete rare e preziose è alla ricerca del conio che presenta errori. C’è una moneta da 1 euro che vale tantissimi soldi e molti esperti di monete ci stanno facendo la caccia.

Magari è nascosta in un cassetto di casa o in un portafoglio insieme ad altre monete che non sai neanche di possedere. Si tratta di un euro che vale davvero tantissimi soldi. È reperibile online? Ecco di quale moneta stiamo parlando, cosa raffigura e quanto può valere.

Monete rare e preziose: da cosa è dato il valore?

Sia che si tratti di monete in lire o in euro, il valore della moneta è dato dal mercato secondario, quello degli esperti di numismatica e dei collezionisti. Di monete rare ne esistono tantissime, ma non tutte hanno lo stesso valore. Ci sono diversi fattori che impattano sul valore della moneta: dal periodo di riferimento al numero di monete prodotte dalla Zecca.

Nel caso in cui la produzione di una determinata moneta sia stata molto alta, ci troviamo dinanzi ad una moneta molto comune. Nel caso in cui la moneta abbia nel verso una “P”, allora ci troviamo dinanzi ad una moneta di prova, ovvero ad una moneta il cui valore sale in modo considerevole.

Per comprendere se la moneta abbia un valore rilevante è importante capire se questa moneta abbia qualcosa di unico. Fatta questa necessaria premessa, è bene comprendere quale sia la moneta da 1 euro che vale tantissimi soldi.

Moneta da 1 euro: questa vale tantissimi soldi!

C’è una moneta d 1 euro che da diversi mesi ha iniziato ad essere venduta a prezzi considerevoli. Stiamo parlando della moneta da 1 euro coniata in Grecia, che in luogo dell’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci ha come raffigurazione una civetta. Per alcuni si tratta di un gufo, che è accompagnato da un ramo di ulivo e dalla scritta “1 Eypo”, ovvero 1 Euro.

La moneta dell’anno 2002 venne coniata da due Zecche. Non si tratta di una moneta di prova, ma di una moneta che è circolata comunemente. Da quali fattori è giustificato l’alto valore? Ci sono altri fattori, tra cui gli errori di conio, che possono giustificare il prezzo elevato di questa moneta. C’è una rarissima moneta greca da 1 euro raffigurante la civetta che presenta un errore di conio “S” nella stella. Il suo valore è pari a 3.000 euro. la moneta è acquistabile sul sito marketplace Ebay e viene spedito da Croce.

Altra moneta greca da un euro rara dell’anno 2002 con S all’interno della stella ha un valore di 3.000 euro ed è acquistabile su Ebay. La moneta viene spedita da Maddaloni.

Altra moneta da 1 euro con gufo, ma non presenta alcun errore di conio, ha un valore pari a 2.000 euro ed è acquistabile su Ebay. La moneta viene spedita da Bosco.