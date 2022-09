1 centesimo, questo vale fino 3000 euro: in tanti ce l’hanno nel portafogli

La moneta da 1 centesimo viene dimenticata ovunque, credendo che non possa servire più a nulla. Non tutti sanno che una in particolare vale tantissimi soldi ed è il caso di cercarla immediatamente.

I collezionisti non sono alla ricerca solo delle monete e banconote delle Lire, perchè anche gli Euro danno loro non poche soddisfazioni. Nonostante sia una moneta entrata in vigore da 20 anni, ci sono alcune rarità che potrebbero valere tantissimi soldi. È il caso della moneta da 1 centesimo, sottovalutata e dimenticata in ogni angolo delle borse o cassetti, cercata dai collezionisti soprattutto se in possesso di determinati requisiti fondamentali.

Dalla Lira all’Euro, cosa cercano i collezionisti?

I collezionisti esperti di monete di ogni parte del mondo cercano le rarità, le monete in perfetto stato di conservazione e ogni piccolo dettaglio che renda loro uniche nel loro genere. La Lira ha lasciato sicuramente monete e banconote che aumentano il loro valore anno dopo anno, tanto che gli esperti mettono annunci di ricerca per aumentare la loro collezione.

L’Euro è giovane ma, come anticipato, riesce a dare non poche soddisfazioni in termini di valore perchè alcune monete e banconote possiedono requisiti interessanti che fanno alzare il prezzo.

In linea generale, le monete devono essere in perfette condizioni per essere vendute. Non devono presentare graffi – macchie e ogni altro dettaglio riconducibile a incuria e usura.

Valore moneta da 1 centesimo: questa vale tantissimo

Parlando specificatamente della moneta da 1 centesimo, questa non viene accettata nemmeno più dai negozianti. Per questo motivo tantissime persone hanno pensato bene di abbandonarle dentro borse, cassetti e vani dell’auto.

Il consiglio degli esperti è di fare molta attenzione, perché c’è stato un errore anni fa che porta la moneta ad essere di valore. Facciamo chiarezza? I collezionisti attenti stanno cercando disperatamente la moneta da 1 centesimo con l’errore di conio presente su 5mila pezzi.

Le stime riportano valori che vanno dai 2500 ai 3000 euro, anche se online le proposte possono sfiorare valori maggiori e decisamente interessanti. Ma di quale errore si tratta? In realtà sono due:

Dimensione Disegno

La grandezza di questa moneta da un centesimo non è uguale ai suoi simili, perché è così grande da avvicinarsi ai due centesimi. Poi il disegno è sbagliato, perché invece del Castel del Monte c’è la Mole Antonelliana (che in realtà è solo sui due centesimi).

Sono due grandissimi errori da parte del conio che hanno portato una piccola moneta a valere tantissimo. Tuttavia è bene ricordare che la ricerca non è semplice, perché ci sono solo 5mila esemplari in giro. Anche le banche sono interessate a trovarle, tanto che si è attuata una vera e propria caccia al tesoro.

Non ci resta che guardare tutte quelle che abbiamo in casa, osservare i suoi dettagli e sperare di trovare la moneta “sbagliata” da vendere (sempre in ottimo stato di conservazione).