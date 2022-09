Kyrgios fenomenale! Battuto Medvedev, è ai quarti!

Ancora una volta Nick Kyrgios dimostra di essere un fenomeno assoluto di questo sport, l’australiano gioca un match perfetto ed elimina il numero uno al mondo Daniil Medvedev al termine di una partita bellissima e ricca di colpi di scena, ora per Kyrgios l’ostacolo Khachanov



Dopo la finale di Wimbledon conquistata Nick Kyrgios sembra veramente aver deciso di cambiare marcia nella propria carriera, l’australiano ha imparato a gestire i momenti della partita ed ora è un’autentica mina vagante che ha le capacità di arrivare in fondo in tutti i tornei.

Abbandona cosi il torneo il campione in carica Daniil Medvedev che saluta, di fatto, la testa della classifica ATP, a fine anno il nuovo numero 1 del mondo sarà probabilmente Rafa Nadal, autore di un 2022 ai limiti della perfezione.

Kyrgios, altra vittoria da fenomeno

Il carattere continua ad essere particolare, il talento è sempre purissimo! Kyrgios è una meraviglia e contro Medvedev gioca una partita perfetta non soltanto dal punto di vista tecnico ma soprattutto da quello tattico e mentale, componenti che spesso lo hanno tradito in passato.

Come più volte detto l’australiano ha subito negli ultimi mesi un notevole cambiamento ed ora ha raggiunto un livello altissimo che lo porta inevitabilmente ad essere considerato uno dei tennisti più forti del circuito.

Grande entusiasmo a New York per un match di livello altissimo tra due grandi giocatori, Medvedev non riesce dunque a confermarsi campione ed abbandona il torneo agli ottavi di fronte ad un Kyrgios che si è dimostrato superiore nel gestire i momenti della partita.

Finisce 7-6,3-6,6-3,6-2 per il tennista australiano che dopodomani affronterà Khachanov nel quarto di finale degli US Open.

Dopo una partita cosi e in seguito ad una stagione disputata da protagonista è impossibile non considerare Kyrgios tra i favoriti del torneo, vedremo ora se l’australiano sarà in grado di completare il capolavoro e riuscire a vincere finalmente il suo primo titolo del grande slam.

Tanta amarezza per Daniil Medvedev, il 2022 del russo è stato molto complicato ed ora bisognerà lavorare duramente per disputare al meglio le ATP Finals e tornare ancora più competitivo ed in forma nella prossima stagione.

Grande occasione per Rafa Nadal che, senza Djokovic e Medvedev, ha la chance di conquistare il suo 23esimo titolo major in carriera, vedremo se il fenomeno spagnolo avrà ancora una volta la forza per compiere l’ennesima grande impresa della sua storia tennistica.