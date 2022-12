Ziyech ed il suo gesto da campione: bonus donati in beneficenza

La squadra rivelazione di questo campionato del mondo è senza dubbio il Marocco che, trascinata da Hakim Ziyech, ha raggiunto la semifinale e nella serata di mercoledì affronterà i campioni del mondo in carica della Francia.

Il tecnico Regragui in pochi mesi è riuscito a creare un gruppo compatto e forte, capace di gestire i momenti di difficoltà difendendo con ordine e studiando nel dettaglio i punti deboli degli avversari.



Il simbolo della squadra è senza dubbio Hakim Ziyech che sta dimostrando tutto il suo valore in questa cavalcata che comunque vada è già entrata di diritto nella storia del calcio.

L’esterno del Chelsea in sette anni di nazionale non ha mai ricevuto un soldo decidendo di devolvere tutto in beneficenza per le famiglie più bisognose del suo Paese.

Al momento i bonus guadagnati dalla nazionale nordafricana ammontano a circa 300 mila euro, cifra che potrebbe salire in caso di arrivo alla finale o addirittura di trionfo nel campionato del mondo.

Il Marocco di sicuro non vuole fermarsi e già da mercoledì Ziyech e compagni cercheranno di portare avanti il sogno continuando ad incantare il mondo con rispetto ma senza paura neanche di fronte ai campioni del mondo in carica.

Morocco 🇲🇦 star Hakim Zayech has never taken a single dollar while playing for his country (since 2015). He donates it all to team staff and poor families in his native Morocco. pic.twitter.com/n4xUl1XdGf — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) December 9, 2022

Il gesto è dei più nobili e l’ambizione del numero 7 è quella di continuare a far sognare un paese intero sia in campo che fuori.

Ziyech è da mesi ormai nel mirino del Milan e a gennaio lascerà quasi certamente il Chelsea per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera.

In questo mondiale il numero 7 è definitivamente sbocciato tornando ad essere l’esterno meraviglioso ammirato con l‘Ajax di Ten Hag e poi scomparso dopo il suo arrivo a Londra.

Ziyech dalla sua prima partita in nazionale (circa sette anni fa) non ha mai percepito soldi, decidendo anche in questo mondiale di devolvere in beneficenza tutti i soldi guadagnati alla guida del Marocco dimostrandosi campione anche fuori dal rettangolo di gioco.