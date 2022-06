Zidane vicino all’accordo con il PSG

Dopo il rinnovo a cifre faraoniche per Kylian Mappe, il Paris Saint Germain continua nella sua campagna acquisti da sogno per provare finalmente a vincere la tanto sognata Champions League.



Il tridente dei sogni composto da Leo Messi, Neymar e Mbappè non è bastato al Paris Saint Germain per vincere la Champions League, ora il presidente Al Khelaifi si prepara ad un altro calciomercato da sogno per provare nuovamente a conquistare l’Europa che conta.

Si accende il calciomercato estivo e, tanto per cambiare, il protagonista più atteso è il Paris Saint Germain che, dopo l’addio di Leonardo, è pronto a creare un nuovo staff tecnico per la prossima stagione.

PSG ‘are on the brink of SACKING Mauricio Pochettino after just 18 months in charge with Zinedine Zidane set to fly out to Qatar to meet the club’s owners’ https://t.co/h6GqVacXby — MailOnline Sport (@MailSport) June 10, 2022

Zidane per il dopo Pochettino

Considerato il principale colpevole dell’eliminazione ai quarti di finale di Champions League, Mauricio Pochettino è pronto a lasciare Parigi, con Al Khelaifi che ha individuato in Zinedine Zidane il tecnico giusto per compiere il definitivo salto di qualità in Europa.

Curioso che il club parigino decida di affidare la panchina ad un marsigliese che con il Real Madrid ha dimostrato la sua grande competenza vincendo ben tre Champions League consecutive.



Zinedine Zidane is close to becoming the next PSG coach, according to multiple reports ⏳ pic.twitter.com/XwudqmfUli — B/R Football (@brfootball) June 10, 2022

In contatto da mesi, l’ex allenatore dei Blancos è pronto a firmare un quadriennale da circa 20 milioni di euro a stagione diventando uno degli allenatori più pagati del mondo.

A Parigi Zidane troverebbe una squadra ricca di talento con una sua vecchia conoscenza come Sergio Ramos e diventerebbe uno dei pochi allenatori ad aver avuto la fortuna di allenare sia Cristiano Ronaldo che Leo Messi.

Il compito di “Zizou” sarà quello di aumentare la personalità di un gruppo che spesso, nelle partite importanti, ha dimostrato di perdere le proprie certezze.