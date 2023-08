Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza sosta tra attacchi e accuse reciproche. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso di rispondere alla Russia dopo l’attacco missilistico che ha colpito la città di Chernihiv sabato, uccidendo sette persone e ferendone altre 144.

In una dichiarazione rilasciata oggi, ovvero il giorno dopo l’attacco feroce, Zelensky ha affermato di essere “sicuro” che i soldati ucraini daranno una “risposta notevole” all’attacco terroristico.

Ihor Klymenko, Ministro dell’Interno, ha riferito che la maggior parte delle persone decedute si trovavano all’interno di veicoli ed erano in transito lungo quella strada per raggiungere o per lasciare la chiesa dopo la messa.

L’attacco ha causato un enorme dolore e indignazione nella popolazione ucraina e ha aumentato le tensioni con la Russia, che ha negato ogni responsabilità per l’attacco.

La dichiarazione di Zelensky dopo gli ultimi attacchi della Russia in Ucraina

Il presidente Zelensky ha chiamato il popolo ucraino a rimanere unito e a mantenere la calma durante questo momento difficile. Ha anche espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha promesso di fare tutto il possibile per proteggere la nazione.

La comunità internazionale ha condannato l’attacco e ha chiesto nuovamente un immediato stop delle ostilità che stanno provocando distruzione e morte. Gli Stati Uniti, l’Unione Europea e altre nazioni hanno espresso il loro supporto alla Ucraina e hanno tentato di imporre ulteriori sanzioni alla Russia se non ritira le sue forze dalle zone conflittuali.

Denise Brown, responsabile umanitaria delle Nazioni unite per l’Ucraina vi ha riferito che l’attacco è stato “atroce”.

Attacchi reciproci tra Mosca e Kiev si susseguono da tempo e stanno sollevando timore sempre più concreto per un conflitto mondiale.

Nella città russa di Kursk, un drone ucraino ha colpito una stazione ferroviaria, ferendo cinque persone, stando alle dichiarazioni del governatore regionale domenica.

L’aeronautica Ucraina ha riferito di aver intercettato ed abbattuto 15 dei 17 droni che Mosca ha lanciato sul territorio ucraino durante la nottata di sabato. Numerose infrastrutture civili sono state gravemente distrutte in almeno due regioni, secondo quanto affermato dal governo ucraino.

La difesa ucraina ha detto di recente che ci sarebbero voluti almeno dodici mesi per poter addestrare i propri piloti ai nuovi caccia F-16 statunitensi.

Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha commentato due giorni dopo che un funzionario Usa ha precisato che gli F-16 sarebbero stati consegnati in Ucraina una volta che i piloti fossero stati addestrati a dovere.

Kiev ha iniziato a trattare con la Svezia per l’appunto della possibilità di avere velivoli Gripen per aumentare la difesa aerea, stando a quanto ha riferito il presidente ucraino Zelensky. Il leader ucraino ha definito i colloqui preliminari, spiegando che i piloti di Kiev hanno già iniziato il loro addestramento mirato.

Kristersson non ha parlato però di velivoli Gripens nelle sue dichiarazioni. I due leader hanno riferito che i due Paesi hanno deciso di ampliare la cooperazione inerente alla produzione, l’addestramento e la manutenzione dei veicoli da combattimento svedesi CV-90.

Il presidente ucraino Zelensky ha promesso di reagire duramente dopo che sette persone, tra cui una bambina di sei anni, sono state uccise e 144 ferite dall’attacco missilistico russo sulla piazza centrale nella città ucraina di Chernihiv sabato 19 agosto.

Zelensky ha dichiarato: “Sono sicuro che i nostri soldati daranno una risposta alla Russia per questo attacco terroristico. Una risposta notevole”.

Reuters riferisce che Zelensky ha anche detto nel video discorso, condiviso domenica presto al termine di una visita in Svezia, che delle 144 persone ferite, 15 erano bambini, e ha chiamato la ragazza uccisa Sofia.

Quindi feriti erano invece agenti di polizia come dichiarato dal ministro degli Interni Ihor Klymenko su Telegram. Questo fa presagire una reazione violenta che potrebbe portare a una contro mossa di Putin consistente.

Il governatore regionale Viacheslav Chaus ha spiegato che sabato 41 persone sono state ricoverate in ospedale.

Zelensky ha detto che l’attacco a Chernihiv, a circa 145 km da Kiev, ha coinciso con la Festa della Trasfigurazione del Signore. Le persone che lasciavano la chiesa e altre che passavano erano tra quelle ferite quando il missile ha colpito un teatro dove si stava svolgendo un incontro, ha detto Chaus.

Le forze dell’ordine stavano esaminando il modo in cui i russi sono venuti a conoscenza dell’evento, che secondo Chaus includeva rappresentanti delle imprese e della comunità, ma i media ucraini hanno riferito che coinvolgevano produttori di droni.

Inoltre sono stati registrati due attacchi dei droni ucraini contro obiettivi in territorio russo. Un drone ha colpito, come sopra citato, la stazione ferroviaria della città occidentale di Kursk, ferendo cinque persone colpite da schegge di vetro. Poche ore dopo le difese antiaeree russe hanno abbattuto un altro drone ucraino che sembrava diretto verso la capitale Mosca.

Gli attacchi mostrano la capacità ucraina di colpire a profondità all’interno del territorio nemico, andando oltre il solo fronte di guerra. Finora la Russia era riuscita a proteggersi dagli attacchi di droni, ma ora Kiev sembra in grado di condurre raid anche lontano dalla linea del fronte.

Secondo gli analisti britannici, questi attacchi mettono sotto pressione i vertici militari russi, poiché espongono i cittadini comuni ai rischi della guerra. Vladimir Putin probabilmente non si aspettava che il conflitto avrebbe coinvolto direttamente anche le zone occidentali della Russia.

Di fronte a questa nuova minaccia che penetra in profondità nel Paese, Mosca dovrà probabilmente rafforzare le sue difese antiaeree per proteggere i centri abitati lontani dall’Ucraina. Intanto però gli attacchi ucraini sembrano aver dimostrato la capacità di colpire obiettivi anche nel cuore del territorio nemico.

L’Ucraina ha ringraziato Olanda e Danimarca per l’invio di velivoli F-16

Zelensky si è recato domenica in visita ufficiale nei Paesi Bassi, atterrando nella base aerea militare di Eindhoven accompagnato dalla first lady Olena. Ad accoglierlo c’era il primo ministro olandese uscente Mark Rutte, con il quale ha avuto un lungo colloquio incentrato sul rafforzamento delle capacità della difesa aerea ucraina.

La visita di Zelensky giunge in un momento cruciale, pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di appoggiare la possibile fornitura di jet da combattimento F-16 da parte di Paesi Bassi e Danimarca all’esercito di Kiev.

L’Ucraina si trova infatti in grande difficoltà contro la schiacciante superiorità dei caccia russi, potendo contare solo su vecchi aerei di epoca sovietica ormai obsoleti. Da qui nasce l’urgenza di dotarsi di velivoli più moderni in grado di fronteggiare l’aviazione nemica.

Nel suo incontro con Rutte, Zelensky ha posto l’acquisizione di F-16 olandesi come priorità assoluta per proteggere la popolazione civile dagli attacchi aerei russi. I Paesi Bassi dispongono ancora di 24 F-16 operativi, ma che saranno presto dismessi, oltre ad altri 18 aerei in vendita. Il leader ucraino e il premier olandese hanno discusso della possibilità che alcuni di questi caccia vengano ceduti a Kiev, anche se non è ancora chiaro in che tempi e quantitativi ciò possa avvenire. Zelensky continua così i suoi sforzi diplomatici per ottenere armi decisive e colmare il divario con Mosca.

Danimarca e Olanda proseguono nella preparazione del trasferimento di aerei da combattimento F-16 all’aeronautica militare ucraina. Una mossa che consentirebbe a Kiev di migliorare significativamente le proprie capacità difensive contro i raid aerei russi.

Gli F-16 che Copenaghen e L’Aia si sono detti disponibili a cedere a titolo gratuito richiedono tuttavia un’accurata formazione dei piloti ucraini, abituati a velivoli di concezione ormai superata. Per questo i governi danese e olandese stanno cooperando per allestire un programma di addestramento che partità già in queste settimane.

Lo ha confermato il ministro della Difesa danese Ellemann-Jensen, precisando come la selezione del personale da istruire e i test preliminari siano ormai conclusi. I corsi, della durata prevista di 6-8 mesi, si terranno presso strutture militari messe a disposizione dalla coalizione.

Tuttavia, il ministero degli Esteri danese ha chiarito come il perfezionamento dei piloti sia condizione imprescindibile per il concreto trasferimento in Ucraina dei caccia multiruolo. Un’operazione delicata che richiede tempo ma che, se portata a termine con successo, darebbe un contributo significativo alle capacità di difesa dell’Ucraina.

Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, ieri l’Ucraina avrebbe lanciato attacchi con droni in ben quattro diverse regioni della Federazione. Obiettivi colpiti sarebbero stati nelle aree al confine con l’Ucraina di Kursk, Rostov e Belgorod, dove si sarebbero registrati dei tentativi di attacco.

Anche la regione di Mosca sarebbe stata raggiunta da un drone ucraino, costretto però a schiantarsi in un’area disabitata dopo essere stato intercettato. A Kursk invece un ordigno avrebbe colpito una stazione ferroviaria causando cinque feriti e un incendio. Nessuna vittima o danneggiamento a Rostov secondo le autorità locali.

In risposta all’incursione nello spazio aereo della capitale, l’aviazione russa ha deciso di sospendere temporaneamente i voli negli aeroporti di Vnukovo e Domodedovo, per motivi precauzionali. Gli attacchi ucraini confermano la capacità di Kiev di mettere in difficoltà la difesa russa.

Il presidente ucraino Zelensky ha ispezionato alcuni caccia F-16 durante una visita a sorpresa in una base dell’esercito olandese, dove era accompagnato dal primo ministro Mark Rutte.

La visita, avvenuta due giorni dopo il via libera degli USA alla possibile fornitura degli F-16 da Olanda e Danimarca all’Ucraina, ha tutta l’aria di un’ispezione dei jet che Kiev spera di ricevere per rafforzare le proprie difese aeree contro i russi.

Zelensky ha voluto verificare di persona le condizioni dei caccia multiruolo fabbricati negli Stati Uniti, nella speranza di ottenere il trasferimento al più presto di alcuni velivoli dalle scorte olandesi. Un rafforzamento decisivo che consentirebbe all’aeronautica ucraina di meglio affrontare la superiorità tecnologica dei rivali.

La visita a sorpresa, insieme a Rutte, conferma l’impegno di Kiev nel perseguire questo obiettivo strategico nonostante le difficoltà tecniche e politiche ancora da superare. Il leader ucraino si è poi recato in Danimarca per approfondire il discorso forniture con le autorità locali.