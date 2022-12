Il presidente Zelensky è partito per il suo primo viaggio dopo l’inizio del conflitto in Ucraina e la destinazione scelta sono gli Usa. Il presidente ucraino è stato accolto con grande entusiasmo e con un’accoglienza degna di un grande capo dii stato punto.

Un viaggio significativo che racconta di sostegno reciproco e ha come scopo quello di rafforzare la collaborazione e la cooperazione con gli Stati Uniti.

Zelensky è atterrato negli Usa

il viaggio del presidente Volodymir Zelensky è iniziato in treno fino all’arrivo in Polonia, dove si è imbarcato durante la notte all’interno del volo che lo avrebbe portato direttamente negli Stati Uniti e al successivo incontro con Joe Biden.

Il volo militare sul quale ha viaggiato il capo di stato ucraino è stato seguito in tutto il suo tragitto dalla base di Rzeszow, in Polonia, alla base aerea di Andrews, alla periferia della capitale degli Stati Uniti e la Nbc ha mostrato la mappa di viaggio. Non appena atterra a Washington il capo di Stato ucraino ha dichiarato tramite un post Twitter: “Oggi sono a Washington per ringraziare il popolo americano, il Presidente e il Congresso per il loro indispensabile sostegno. Il prossimo anno – ha aggiunto – dovremo restituire la bandiera ucraina e la libertà a tutta la nostra terra, a tutto il nostro popolo“. Alle 19.30, cioè le 2.30 italiane, è previsto il discorso di Zelensky al Congresso Usa e l’attenzione è massima.

In programma c’è anche la discussione con Blinken riguardo ai nuovi aiuti militari che comprendono anche le forniture dei tanto discusso missili balistici che avrebbero la capacità di raggiungere tranquillamente Mosca.

La speaker dem Nancy Pelosi ha inviato personalmente Zelensky a parlare e dare il suo importante contributo precisando che gli Stati Uniti sono più che mai al fianco dell’Ucraina.