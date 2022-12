I nomi più diffusi per i nuovi nati, secondo l’Istat, sono Leonardo e Sofia

Secondo l’Istat i nomi più diffusi per i nuovi arrivati sono Leonardo e Sofia.

Per i maschietti a seguire ci sono Alessandro, Tommaso e Francesco che si aggiudicano rispettivamente secondo, terzo e quarto posto. Mentre per le femminucce i nomi più gettonati dopo Sofia sono Aurora, Giulia e Ginevra.

Sofia e Leonardo, i nomi più diffusi per i nuovi arrivati

Secondo un’indagine dell’Istat i nomi preferiti dai neo genitori italiani per i loro piccoli nel 2021 sono stati Leonardo e Sofia. A segnalarlo è stata l’indagine sul rapporto ‘Natalità e Fecondità della popolazione residente – Anno 2021’. Al secondo posto per i maschietti abbiamo Alessandro e poi di seguito Tommaso e Francesco. Per le femminucce invece i nomi più popolari dopo Sofia sono Aurora, Giulia e Ginevra.

Leonardo si aggiudica il primo posto nel 2018 e se lo tiene stretto fino ad oggi, mentre Alessandro in confronto al 2020 guadagna una posizione. Tommaso sale poi al terzo posto e Francesco invece scende al quarto. Così come Leonardo anche Sofia era sul podio da un po’ di anni, mentre Aurora guadagna un posto e Giulia ne perde uno, Ginevra invece resta stabile al suo quarto posto. Nonostante la grande quantità di nomi, oltre 26 mila nomi per i bambini e oltre 25 mila per le bimbe, il 44% fra quelli scelti per i maschietti e il 38% fra quelli scelti per le femminucce rientrano tra i primi 30 in ordine di frequenza.

Il nome Leonardo è al primo posto in tutte quante le regioni del centro-nord facendo esclusione per la provincia autonoma di Bolzano che vede al primo posto il nome Noah. Leonardo è il preferito in Abruzzo, Sardegna a sorpresa anche in Sicilia, prendendosi il primo posto storico di Giuseppe. Francesco invece resta stabile al suo primo posto solo in Puglia e in Calabria, così come Antonio resta al primo posto in Campania e Basilicata. Il Molise sul podio della sua classifica invece ha Lorenzo.

Per quanto riguarda le bambine Sofia è al vertice nella classifica in tutte le regioni del centro-nord, fatta eccezione anche in questo caso della provincia autonoma di Bolzano, che preferisce il nome Emma, e fatta eccezione per Liguria e Umbria in cui a primeggiare è il nome Aurora. In Abruzzo, in Basilicata e in Calabria invece resta al primo posto Sofia. Giulia invece resta il nome preferito in Sicilia, Puglia e Molise. Aurora è al vertice della classifica in Sardegna e in Campania.

La top ten

Per i maschi la top ten è formata da:

Leonardo Alessandro Tommaso Francesco Lorenzo Edoardo Mattia Riccardo Gabriele Andrea

Per le femmine abbiamo invece: