Zelensky apre il Festival del Cinema di Berlino in collegamento video

Questa sera la prima serata del Festival del Cinema di Berlino si aprirà con la presenza di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino sarà l’ospite della serata inaugurale e verrà introdotto dall’attore Sean Penn. Sarà proprio il due volte premio Oscar a introdurre Zelensky nel presentare il suo film Superpower, dedicato all’Ucraina. Non si esclude che la first lady ucraina possa partecipare fisicamente alla premier della pellicola.

Gli organizzatori del Festival hanno espresso la loro soddisfazione nell’accogliere il leader ucraino, parlando di grande onore nell’ospitarlo a uno degli eventi culturali più importanti del Paese. A riferire della possibile presenza in sala della moglie di Zelensky invece è stato Deadline, sito di spettacolo. La first lady potrebbe dunque assistere dal vivo alla premier del documentario di Sean Penn.

Con un comunicato ufficiale la Berlinale ha commentato la decisione, parlando a nome oltre che degli organizzatori anche dei registi, degli attori e dei partecipanti. “Esprimiamo solidarietà al popolo ucraino nella sua lotta, condanniamo la guerra e l’aggressione russa” si legge nel messaggio condiviso dai direttori. Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian concludono il comunicato rivolgendosi al presidente: “È un onore speciale per noi poter accogliere digitalmente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky giovedì sera all’apertura del nostro festival”.

A Berlino verrà proiettato per la prima volta, fuori concorso, il documentario di Sean Penn Superpower, a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina l’attore embricano ha voluto raccontare la vita di Zelenksy, e conterrà diversi incontri proprio tra il regista e il presidente ucraino avvenuti nel corso dell’anno, sia di presenza che in video. La conferenza stampa di presentazione sarà tenuta sabato 18 febbraio.

Zelensky al Festival di Berlino dopo i Golden Globes, ma niente Sanremo

Stasera Berlino accoglierà Volodymyr Zelensky al suo Festival del cinema. Sono note ormai le comparse del presidente agli eventi culturali in Occidente, e di grande attrazione mediatica. La Germania dunque si mostra, a discapito del nostro Paese, più intraprendente e regala l’apertura della kermesse alla causa ucraina.

Lo scorso 11 gennaio Zelensky era intervenuto anche ai Golden Globes, con un video messaggio poco più lungo di un minto, ringraziando il mondo libero ed escalamando: “There will be no third world war“.

In Italia – dopo il video messaggio di Venezia dello scorso agosto quando Zelensky aveva elencato tutte le vittime innocenti fino a quella data – l’ipotesi di una sua a Sanremo ha invece diviso l’opinione pubblica. Fino a portare la Rai alla decisione, da quella di averlo per la serata di finale, di portare sì un suo messaggio, ma scritto, e letto dal presentare Amadeus, magari a tarda serata.