“Camilla rinuncia…””, terremoto dai Windsor: la regina sarebbe delusissima

Questa è la scelta di Camilla con il relativo terremoto dai Windsor: la delusione della regina e tanto altro. Tutto quello che c’è da sapere a tal proposito.

Il 6 Maggio sarà il giorno tanto atteso dalla casa reale e anche dalla popolazione inglese ossia quello dell’incoronazione del Re Carlo. Tale giorno si avvicina e già molte notizie preannunciano tale evento. Una notizia che sta facendo parlare molto è quella secondo cui Camilla, regina consorte, non indosserà una corona tutta sua, creata ad hoc, durante questo giorno.

Informazioni introduttive: di che cosa parleremo?

Il mondo reale è sicuramente pieno di eventi ma soprattutto di tradizioni che spesso si rispettano e si tramandano da generazione in generazione. Tra queste c’è quella che vede la regina consorte indossare una corona “nuova di zecca” durante l’incoronazione del proprio coniuge.

Per l’incoronazione di Re Carlo, però, sembrerebbe che tale tradizione non sarà rispettata.. Infatti Camilla ha rinunciato ad indossare il diadema tanto atteso per indossarne uno, invece, modesto ma soprattutto già utilizzato in passato.

A questa notizia si aggiunge quella che vede la regina consorte, Camilla, positiva al Covid durante le ultime ore; sono quindi queste le prime notizie che circolano riguardo il tanto atteso 6 Maggio 2023.

Nel seguente articolo si parlerà di tutti i dettagli di questo evento e delle notizie in circolazione.

La scelta di Camilla: cosa ha deciso?

Il prossimo 6 Maggio ci sarà la tanto attesa incoronazione di Re Carlo III e quindi tutto Buckingham Palace si sta preparando affinché tutto sia perfetto.

Sicuramente si tratta di una giornata non del tutto semplice in quanto quella di Carlo III è già definita l’”incoronazione della discordia”. Infatti ha già visto nascere vari imprevisti e difficoltà.

Quello che ha fatto discutere soprattutto nelle ultime ore è stata la notizia secondo cui la Regina consorte Camilla, durante l’incoronazione, non indosserà un diadema “nuovo di zecca”, come da tradizione.

A dare la notizia è stato proprio Buckingham Palace che quindi annuncia come Camilla abbia rinunciato a questa tradizione ma per una motivazione sempre più valida attuale: si tratta di una scelta dettata dalla sostenibilità e quindi dal voler evitare sprechi del tutto inutili.

Sicuramente si tratta di una scelta piuttosto forte e che per questo fa discutere.

La tradizione, per la casa reale inglese, è un valore piuttosto forte che quindi si è cercato di rispettare anche durante i vari cambiamenti sociali e storici. In questo caso, però, sembra che la scelta sia dettata da un valore nuovo.

Si parla della sostenibilità; inoltre questo ci fa già comprendere quanto il regno di Carlo III sia diverso da quelli precedenti soprattutto perché si vuole rinnovare stando al passo con i tempi e con l’attualità.

Inoltre la scelta pare essere anche dettata dal fatto che il regno inglese ha una collezione di tiare e diademi piuttosto vasta tanto che è impensabile per una regina indossarli tutti in una sola vita. Ed ecco perché Camilla ha scelto di indossarne uno che c’è già e che quindi l’accompagnerà durante questa giornata e questo prezioso momento.

La tradizione che invece vede la presenza di due troni nuovi è stata rispettata quindi re Carlo III e la regina Camilla effettivamente siederanno su due troni creati appositamente per loro.

Quale sarà la corona scelta da Camilla: vediamola qui di seguito

Nell’ultimo periodo c’è stata una vera e propria caccia alla notizia; tutti sembrano voler sapere quale sarà, appunto, la corona che Camilla indosserà durante questo evento.

Anche in questo caso la notizia viene data proprio da Buckingham Palace che appunto annuncia che la regina che Camilla indosserà è quella che, in passato, è stata indossata dalla Regina Mary. Si tratta proprio del diadema regale della nonna della defunta regina Elisabetta, consorte di Giorgio V.

Ovviamente non verrà indossata così com’è ma, come da tradizione, sarà modificata proprio per l’evento dell’incoronazione di re Carlo III.

La notizia che gira è che tale corona sarà modificata. In che modo?

Saranno incastonati i diamanti Cullinan III, IV e V; la scelta dei diamanti non è ovviamente casuale ma è proprio un omaggio alla regina Elisabetta II, che era solita indossarli come spille.

A quale corona ha dovuto rinunciare la regina: ecco i dettagli

La corona alla quale Camilla sembra aver rinunciato è proprio quella con il celebre diamante Koh-i-Noor; si tratta di una corona che ricorda un passato anche piuttosto doloroso.

Infatti tale diamante fu sottratto alla casa regale inglese dalle Compagnia delle Indie Orientali nel 1849 e fu donato alla regina Vittoria. Ed infatti questa corona sembra proprio testimoniare la padronanza coloniale del Regno Unito e che anche oggi tormentano ancora la casa reale.

Ecco perché ha scelto di non indossarla: per non riportare in auge un passato non ancora dimenticato di cui spesso si sente parlare in modo negativo.

A ciò, ovviamente, si aggiunge la motivazione della sostenibilità che inoltre è anche la notizia ufficiale data dalla casa reale.

Insomma un’incoronazione che fa parlare già tanto di sé e che quindi ci farà vivere dei momenti davvero preziosi e unici.

Questo e tanto altro sta per interessare il mondo reale: la questione della Corona sta infatti facendo parlare molto e proprio per i motivi detti finora.