Zanzariere gratis a casa con il nuovo bonus dello Stato: ecco come richiederli

Zanzariere gratis a casa grazie al nuovo bonus dello Stato. Ecco chi può usufruire di questo vantaggio incredibile.

Hai intenzione di sostituire le tue vecchie zanzariere con delle nuove? Aspetta prima di comprarle. Grazie al nuovo bonus statale puoi avere zanzariere gratis a casa tua. Scopri se anche tu hai tutti i requisiti per poter usufruire di questa incredibile opportunità.

Bonus statali per le soddisfare le esigenze della popolazione

Come in ogni Stato assistenzialista che si rispetti, anche in Italia, per quanto è possibile, il nostro Governo si schiera a favore dei più deboli andando loro incontro con agevolazioni fiscali e/o bonus che possono aiutare a superare difficoltà e problemi familiari e quotidiani.

A proposito di bonus, sai quali sono quelli attivi nel 2023? Li vediamo insieme. Già a partire dal 1° aprile è attivo il Bonus trasporti a favore di lavoratori, pendolari e studenti che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere, scuole, università e posti di lavoro. Per poter usufruire di questo bonus è necessario avere un ISEE non superiore ai 20.000 euro.

Considerato poi il periodo particolare nel quale ci ritroviamo a vivere, caratterizzato da aumenti spropositati del prezzo del Kilowatt, lo Stato viene incontro a un grande numero di famiglie italiane con il Bonus bollette. Questa iniziativa che già nel 2022 era attiva, prevede agevolazioni su fatture derivanti da forniture elettriche a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

E se invece sei in procinto di cambiare o ristrutturare casa, aspetta prima di comprare i mobili perché anche nel 2023 continuerà ad essere attivo il Bonus mobili. In che cosa consiste? Per tutti i mobili acquistati dal 2020 al 2024, è possibile usufruire di una detrazione di imposta con un limite fissato a 8000 euro.

Un altro bonus molto interessante che potrebbe ritornarti molto utile è quello delle zanzariere. Sai che potresti averle a casa gratis? Devi soddisfare però questi requisiti. Ecco quali.

Zanzariere gratis a casa con questo bonus

Se hai intenzione di sostituire le tue vecchie zanzariere con quelle nuove, aspetta prima di comprarle: con il nuovo bonus statale potresti avere zanzariere gratis a casa tua. Come è possibile? Basta rispettare solo questi requisiti.

Scopri se anche tu hai tutte le carte in regola per poter usufruire di questo vantaggio che può aiutarti a risparmiare un po’ di soldi. Iniziamo dalle buone notizie. Il Bonus zanzariere può essere richiesto per acquisto e messa in posa delle stesse, fino a una spesa massima di 60.000 euro. La detrazione è fissata al 50%.

Attenzione però, non tutte le tipologie di zanzariera rientrano in questo bonus. Quali allora dovremmo acquistare per godere di questa agevolazione fiscale? Si tratta di quelle cosiddette “a schermatura solare” perfette per proteggere dai raggi solari e quindi strumento utile a migliorare l’efficienza energetica.

Puoi richiedere il Bonus zanzariere sia che ci sia in corso per la tua unità immobiliare il Superbonus, sia che sia attiva la pratica di Ecobonus. C’è un piccolo dettaglio da tenere in considerazione e non sottovalutare: l’installazione di zanzariere rientra nella categoria di “lavoro trainato” e quindi può essere richiesto solo se prima si è effettuato un altro intervento di protezione da rischio sismico o altra forma di isolamento termico.

Secondo il Decreto Rilancio, fino al 31 dicembre 2024 si possono ottenere detrazioni per l’acquisto e la messa in posa delle zanzariere nel rispetto delle modalità previste dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica.

Passiamo al punto più interessante. A chi spetta questo bonus? Tutti possono farvi richiesta? La risposta è no. Possono accedere a questo bonus coloro che hanno una pratica aperta Ecobonus e/o Superbonus e che debbano contestualmente cambiare anche infissi, porte e finestre.

Se invece la sostituzione delle zanzariere rientra in lavori di ordinaria manutenzione, non è possibile godere delle agevolazioni. In poche parole, la sostituzione delle zanzariere può avvenire solo in un contesto di ristrutturazione.

Anche un affittuario può ottenere detrazioni per l’installazione delle zanzariere così come è possibile chiedere installazione e messa in posa anche per condomini e case popolari, purché si rispettino sempre i requisiti sopra indicati.

Questo bonus può essere richiesto per lavori in regola e per lavori in esecuzione. Puoi usufruire del vantaggio fiscale scegliendo tra tre opzioni:

Sconto in fattura (per lavori effettuati prima del 17 febbraio 2023)

(per lavori effettuati prima del 17 febbraio 2023) Detrazioni a rate in 10 anni

Cessione del credito di imposta (per lavori effettuati prima del 17 febbraio 2023).

Dunque, per rispondere alla domanda principale: è possibile ottenere zanzariere gratis a casa tua? La risposta è sì ma sempre se si rispettano tutti i requisiti sopra menzionati.