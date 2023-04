Percorsi dei bus deviati e strade chiuse per motivi di sicurezza a Roma nella giornata di domani: come muoversi per il Concerto del Primo Maggio.

Torna domani a Roma il Concerto del Primo Maggio, consueto appuntamento con la musica italiana organizzato dai sindacati e trasmesso in diretta dalla Rai. Alla conduzione Ambra e Fabrizio Biggio, mentre la Capitale si prepara ad accogliere migliaia di spettatori. Le misure di sicurezza adottate dal Comune per mantenere l’ordine in vista del concerto.

Roma, concerto del Primo Maggio: strade chiuse e trasporti pubblici deviati

La Festa dei lavoratori è indubbiamente associata al Concerto del Primo Maggio. Un appuntamento che va avanti ormai da 35 anni, simbolo dell’arte e della festività in se. Anche quest’anno Roma si appresta ad ospitare il famosissimo concertone, che vedrà salire sul palco di San Giovanni ben 50 artisti.

Il Comune di Roma Capitale ha pensato di effettuare alcuni interventi per l’ordine pubblico, istituendo un’area di sicurezza.

Fin dalla mattinata di domani infatti l’area interesserà diverse zone tra cui quella che va da piazza di Porta San Giovanni e via Conte Rosso. E ancora piazzale Appio, viale Carlo Felice, via Conte Rosso e via Ludovico di Savoia. Sarà chiuso anche il tratto tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto, insieme ovviamente a piazza San Giovanni in Laterano, tra la Scala Santa e l’obelisco, e la zona tra piazza di Porta San Giovanni e Piazzale Appio.

Saranno cinque i varchi presidiati dalla polizia locale: a Porta San Giovanni, in via Emanuele Filiberto, in in viale Carlo Felice, in in piazza di Porta San Giovanni e infine in piazza Giovanni in Laterano – per i fedeli che intendono accedere alla Scala Santa. In tutta la zona sarà vietato il transito e la polizia potrebbe chiudere anche via La Spezia, via Taranto, via Appia Nuova, tra piazzale Appio e Re di Roma. Le vetture parcheggiate dovranno essere spostate entro mezzanotte di oggi.

Ci saranno deviazioni nei bus, nello specifico le linee 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665 e 792, mentre una volta concluso il concerto le squadre dell’Arma interverranno con la pulizia della zona fino al pomeriggio del giorno seguente.

Ma anche le metro subiranno dei cambiamenti. Si potrà accedere tramite la fermata San Giovanni – linea A e C – anche se per ragioni di sicurezza le fermante, insieme a quella Manzoni, potrebbero rimanere aperte solo fino alle 15. Si potrà accedere a San Giovanni tramite Re di Roma, linea A, e Lodi, linea C.

Roma, il concertone condotto da Ambra e Fabrizio Biggio

Saranno 50 gli artisti che si presenteranno sul palco del famoso concertone. A condurre ci sarà Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio, per l’immancabile ormai appuntamento organizzato dai sindacati in occasione della festa dei lavoratori. La 35esima edizione del Concerto,

Strade chiuse e bus deviati dunque per il Primo Maggio, quando saranno sono previsti cambiamenti alla viabilità urbana per ovvie ragioni di sicurezza. Il concerto inizierà ufficialmente alle 15 e terminerà a mezzanotte.