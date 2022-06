Zanzare, questa bibita rende il tuo sangue ancora più buono per loro: ti salteranno addosso

Pare che a renderci più appetibili alle zanzare sia una delle bevande più consumate durante la stagione estiva.

Finalmente la bella stagione è arrivata! Anche l’estate, però, possiede qualche piccolo difetto come, ad esempio, la costante presenza delle zanzare. Con le loro punture, infatti, questi insetti sono in grado di suscitare in noi prurito e fastidio, ed è davvero impossibile, purtroppo, evitare che accada.

Ma non è tutto. Pare che a renderci ancora più appetibili al loro olfatto sia una delle bevande più consumate durante la stagione estiva.

Non c’è niente di meglio, durante l’estate, di passare intere giornate e serate in compagnia delle persone a noi più care. Sorseggiare con loro drink e bibite gustose e rinfrescanti può essere non solo un modo per trascorrere del tempo in compagnia, ma anche per concedersi quei momenti di relax all’aperto a cui d’inverno, a causa delle basse temperature, siamo costretti a rinunciare.

Nello stesso istante in cui noi siamo intenti a goderci i nostri momenti preferiti, però, le zanzare sono sempre in agguato, pronte a infastidirci con le loro classiche punture. E a proposito di bevande estive, ne esiste una che, secondo uno studio, sarebbe in grado di far produrre al nostro corpo una sostanza in grado di attirare maggiormente tali insetti.

Zanzare e birra: qual è la correlazione?

Cosa c’entrano le zanzare con il consumo di birra? La risposta deriva sa uno studio francese secondo il quale i fastidiosi insetti tipici dell’estate sono maggiormente attratti da chi beve tale bevanda più di frequente.

Il nostro corpo, infatti, dopo il consumo di birra, attraverso il sudore emana una sostanza nota con il nome di etanolo alla quale, pare, le zanzare non sappiano proprio resistere.

Quest’ipotesi, come precedentemente accennato, è emersa da uno studio francese nato per combattere la malaria, e per comprendere quale sia il motivo per il quale tali insetti sono così interessati all’uomo.

La conferma scientifica della correlazione tra le zanzare e il consumo di birra, al momento, non è ancora arrivata, ma se in futuro dovesse essere confermata, non ci sarebbe da stupirsi. In fondo, a chi non piace una bella birra fresca!

L’importanza dello stile di vita

Condurre una vita sana, mangiare bene e praticare attività fisica è molto importante, non solo per salvaguardare la nostra salute, ma anche per diminuire la possibilità di essere punti dalla zanzare.

Uno studio olandese, infatti, ha stabilito che le persone che consumano abitualmente cibi ricchi di colesterolo hanno più probabilità di essere presi di mira da tali insetti.