Zahawi, GB: “Bisogna incolpare Putin dell’aumento delle bollette”

Il prossimo primo ministro inglese deve sottolineare che il presidente Putin è responsabile dell’aumento vertiginoso delle bollette energetiche, così ha dichiarato il deputato Zahawi, sostenitore di Liz Truss alla guida dei Tories e della Gran Bretagna.

Nadhim Zahawi, che sostiene Liz Truss per la guida del partito, ha detto ai parlamentari conservatori che i conservatori avevano bisogno di “ricordare” alla gente che l’invasione russa dell’Ucraina è stata in ultima analisi responsabile dell’impennata dei prezzi globali del gas.

Nadhim Zahawi incolpa Putin delle difficoltà economiche della Gran Bretagna

Ha criticato i piani del laburista Sir Keir Starmer di congelare il tetto massimo del prezzo dell’energia per sei mesi e ha affermato che non era abbastanza mirato. Non c’erano “opzioni facili” per aiutare con il costo della vita, ha aggiunto, e il supporto dovrebbe essere concentrato su coloro che ne hanno più bisogno.

Parlando durante una visita a un club vacanze per bambini nel sud-est di Londra, Zahawi, 55 anni, ha affermato che il piano del Labour di congelare le bollette del carburante ricompenserebbe “persone come me nella fascia più ricca dello spettro”. Ha anche criticato “l’ortodossia del Tesoro” e ha affermato che il dipartimento dovrebbe essere il “abilitatore della politica” invece di “incatenarla”.

“Siamo d’accordo sulle cose al gabinetto e poi HMT spende troppe energie, tempo e risorse cercando di incatenarlo e trattenerlo. Come mai? Perché non siamo a nostro agio nel tenere il rischio e dobbiamo sentirci a nostro agio nel tenere il rischio. Deve far parte del nostro DNA”. Ha evidenziato una clip del 2010 recentemente riemersa di Nick Clegg, l’ex leader dei liberaldemocratici ed ex vice primo ministro, in cui affermava che le nuove centrali nucleari non sarebbero entrate in funzione fino al 2021-22 “quindi non è nemmeno la risposta”.

Zahawi ha detto: “Spetta a tutti noi assicurarci che le persone non si guardino indietro in questo modo tra dieci anni”. Ha ordinato ai funzionari del Tesoro di redigere un elenco di misure per aiutare le persone con le bollette energetiche in tempo per l’insediamento del prossimo primo ministro il 5 settembre. Truss, la capofila, si è rifiutata di rivelare i dettagli della sua politica energetica fino alla fine del la gara di leadership.

I laburisti hanno scritto a Boris Johnson, così come ai due contendenti alla leadership dei Tory, chiedendo che il parlamento torni presto per far fronte all’aumento delle bollette energetiche. Starmer ha annunciato un piano da 29 miliardi di sterline “a costo totale” per congelare il limite all’attuale livello di 1.971 sterline per sei mesi a partire da ottobre, risparmiando alla famiglia media 1.000 sterline.

I dati pubblicati questa settimana hanno mostrato che l’inflazione in GB è salita al 10,1%

L’invito ai parlamentari a tornare lunedì, con due settimane di anticipo, arriva prima dell’annuncio, una settimana oggi, del nuovo tetto massimo del prezzo dell’energia, che il Labour ha definito una “scadenza cruciale” per l’azione del governo. Nella lettera, Thangam Debbonaire, leader ombra della Camera dei Comuni, ha detto a Johnson che il Paese doveva affrontare una scelta urgente.

I dati pubblicati questa settimana hanno mostrato che l’inflazione è salita al 10,1% il mese scorso. Debbonaire ha affermato: “In tutta la Gran Bretagna, le persone devono fare scelte impensabili su come pagare le bollette, causando preoccupazioni infinite per famiglie e imprese. Ecco perché oggi vi scrivo per esortarvi a riportare il Parlamento in anticipo lunedì 22 agosto, in modo da poter congelare il tetto massimo del prezzo dell’energia ora prima dell’inverno.

“Tra sette giorni Ofgem annuncerà l’aumento del prezzo massimo dell’energia. Sullo sfondo di un aumento dell’inflazione al 10,1 per cento, questo non solo manderà le famiglie in un’ulteriore spirale di preoccupazione, spingendole a ridurre ancora di più prima dell’inverno. Ma creerà un altro shock per la nostra economia. Con le imprese e le famiglie sull’orlo del baratro, non vediamo l’ora di agire.

“Le famiglie meritano un governo che sia dalla loro parte, pronto a intraprendere le azioni necessarie ora per far fronte all’entità di questa emergenza nazionale. Vi esorto ad adottare il piano del Labour e ad agire per congelare il massimale dei prezzi ora”. Sia Truss che Rishi Sunak, la sua rivale nella corsa alla leadership dei Tory, hanno rifiutato i piani di Starmer. Ed Miliband, segretario ombra per il cambiamento climatico e lo zero netto, ha dichiarato:

“Il congelamento del tetto massimo del prezzo dell’energia è una misura cruciale per far fronte a un’emergenza nazionale e farebbe immediatamente fronte all’aumento delle bollette energetiche e alla crisi del costo della vita. “Questa è una misura sostenuta dalla stragrande maggioranza del pubblico britannico, ma viene semplicemente ignorata dai candidati alla leadership Tory che sono molto più concentrati sul fare politica”.