YouTube come TikTok, in arrivo gli YouTube Shorts

YouTube sta lavorando a un nuovo servizio simile a TikTok che permetterà di creare e condividere brevi video verticali con sfondo musicale. Si chiamerà YouTube Shorts e consentirà di fare video dalla durata massima di 15 secondi. Il principale strumento di condivisione di filmati della rete dedicherà un’apposita sezione per l’upload. Questa si troverà esattamente accanto a quella per caricare i video di tipo tradizionale.

Per il momento, secondo il comunicato ufficiale di YouTube, il lancio avverrà in India e gli Shorts dovranno vedersela con una serie di concorrenti locali che si sono precipitati a riempire il vuoto lasciato dopo il bando a TikTok. Il social cinese, insieme con altre 58 applicazioni, infatti, è stato eliminato dagli store digitali dal secondo Paese più popoloso al mondo.

La sfida dei social

Sono diverse le sfide lanciate a TikTok nel corso degli ultimi mesi da parte dei più importanti colossi del web. Ad agosto di quest’anno, l’App Instagram, di proprietà di Mark Zuckerberg, ha presentato ai propri instagrammers la funzione Reels, che consente di creare e, soprattutto, modificare brevi video con effetti, suoni e canzoni in sottofondo (proprio come TikTok).

Il nuovo progetto lanciato dal colosso gestito dal Ceo Susan Wojcicki rende il panorama social ancora più affollato, scatenando, di fatto, una sorta di competizione per cercare di accaparrarsi il numero di utenti. Per tale motivo, YouTube ha già annunciato di avere in programma di esportare i suoi Shorts anche negli altri Paesi.

Mixare e produrre brevi video in loop è un tipo di contenuto già visto nella scena dei social. Il filone venne inaugurato anni fa sul web dall’App Vine, che è stata poco dopo dimenticata a causa della nascita della sorella gemella Musical.ly. Quest’ultima, in seguito, ha trasformato il concetto di video di breve durata, facendo da vero e proprio trampolino di lancio per l’App cinese TikTok, che in pochi mesi è riuscita a costruire un impero in costante espansione.

