Xiaomi ha svelato uno smartphone che si ricarica in 5 minuti a 300W

Xiaomi svela uno smartphone che si ricarica in 5 minuti a 300W. Nuovo record per l’azienda cinese. Ecco i dettagli.

Xiaomi batte regolarmente nuovi record di ricarica, ma questa volta il produttore cinese ha fatto un grande passo avanti rispetto ai suoi concorrenti. Il suo ultimo prototipo di smartphone si ricarica a 300 W in soli 5 minuti. Una vera e propria rivoluzione, nel campo della tecnologia mobile che, in futuro, potrà aiutare molti consumatori ad avere sempre il cellulare carico.

Xiaomi presenta lo smartphone che si ricarica a 300 W in 5 minuti

Qualche mese fa, Xiaomi ha lanciato in Cina una nuova serie di smartphone Redmi Note 12 convenienti, che non solo offrivano un rapporto qualità-prezzo imbattibile, ma anche la ricarica più veloce del 2022.

La batteria da 4300 mAh della versione Redmi Note 12 Discovery Edition, infatti, è stata in grado di ricaricarsi completamente in soli 9 minuti, grazie alla ricarica super veloce a 210W.

Questo record è stato più recentemente battuto da Realme e dal suo GT Neo 5, capace di ricaricarsi a 240W. Tale potenza consente alla sua batteria da 4600 mAh di passare dallo 0 al 100% in meno di 10 minuti, che è leggermente migliore di Xiaomi.

Come ci si potrebbe aspettare, il produttore cinese non ha detto la sua ultima parola e ha appena presentato una tecnologia ancora più veloce: il nuovo smartphone di Xiaomi, infatti, passa dallo 0 al 100% in soli 5 minuti.

Il video della ricarica veloce

Sui social cinesi Redmi ha annunciato di aver creato uno smartphone speciale con una piccola batteria da 4100 mAh, che, però, si ricarica più velocemente che mai. Il marchio Xiaomi annuncia, dunque, che la ricarica rapida raggiunge i 300 W, il che consente di caricare completamente la batteria in soli 5 minuti, un nuovo record nel settore.

Redmi ha anche pubblicato un video della ricarica del suo smartphone per dimostrare che la sua tecnologia funziona. Vediamo che la batteria arriva fino al 10% in soli 43 secondi, al 50% in 2 minuti e 13 secondi e al 100% in soli 5 minuti.

Redmi 300 watt charging will fully charge 4100mAh battery in 5 minutes. pic.twitter.com/EnH3VHFbT9 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 28, 2023

Per quanto riguarda la potenza erogata al dispositivo, questa ristagna tra i 280W e i 290W per circa 2 minuti, prima di calare sensibilmente. Niente di anomalo da questo lato: la potenza massima viene – generalmente – mantenuta solo per un po’, prima di diminuire per evitare di danneggiare la batteria.

Non sappiamo esattamente quando Xiaomi lancerà uno smartphone con tale potenza di ricarica, ma immaginiamo che la prossima serie Redmi Note 13 potrebbe includere un modello in grado di ricaricarsi in meno di 5 minuti.