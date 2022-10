Stasera si entra nel vivo di X Factor. Quella del 2022 sembra essere un’edizione memorabile dello show firmato Sky original e prodotto da Fremantle. Le selezioni sono durate sei settimane e adesso si inizia a fare sul serio con la musica dal vivo. I protagonisti si esibiranno sul palco del teatro Repower di Milano e tanti ospiti saranno presenti sul palco per scatenarsi in questa grande serata. Da Elisa a Dardust le serate non saranno mai noiose ed intratterranno il pubblico in studio e i fan da casa.

I live che si susseguiranno da ora in poi saranno ogni giovedì alle 21:15 sul canale di Sky Uno, con la possibilità di poter vedere le puntate in streaming sulla piattaforma di Now e per chi non dovesse riuscirci rimane sempre la possibilità di rivederlo On Demand su Sky Go.

Da questa sera partono perciò i live e si entra finalmente nel vivo dello show con una giuria tutta da scoprire. Quest’anno seduti dietro la scrivania ci saranno Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi, che ascoltano attentamente ogni singolo brano e diranno la propria.

X Factor 2022: partono i live

Da stasera giovedì 27 ottobre partono ufficialmente I live di X Factor 2022. La giuria è pronta ad ascoltare dal vivo tutti i concorrenti che hanno passato le selezioni che sono durate 6 settimane. Ora si entra nel vivo del programma e i giudici hanno già creato il proprio gruppo. I quattro giudici di quest’anno avranno come di consueto ognuno un gruppo eterogeneo di concorrenti e almeno una band per ogni squadra.

I concorrenti in totale per questa edizione sono 12 e sono tutti pronti a fare il possibile per vincere. Quest’anno a condurre lo show ci sarà Francesca Michielin che stasera salirà sul palco per la sua prima diretta come conduttrice. S

Scegliere i componenti del proprio gruppo non è stato certo semplice, ma grazie al loro istinto i giudici hanno creato le proprie squadre e tra di loro c’è certamente il vincitore di questa edizione, ma chi vincerà? ogni giovedì sarà possibile vedere una nuova puntata fino alla finale e scoprirlo.

Gli ospiti di questa edizione

Questa edizione è ricca di sorprese e piena di ospiti spettacolari. Ognuno di loro si scatenerà sul palco con una performance realizzata ad hoc per XFactor. La prima sarà Elisa, che dopo il successo del suo ultimo album sarà stasera sul palco di X Factor per svelare una piccola parte nel suo nuovo spettacolo live che partirà il 1 dicembre e che si intitola “An Intimate Night”.

Ad accompagnarla ci sarà anche Dardust, che in anteprima proporrà un inedito del suo nuovo album che uscirà il 28 ottobre. Durante la terza puntata invece arriva un ospite internazionale, una star inglese del rock: stiamo parlando di YUNGBLUD. Insomma questa nuova edizione è tutta da scoprire, bisogna solo mettersi comodi e godersi lo spettacolo.