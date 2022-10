Macchie di ruggine sui tessuti, non usare la candeggina: bastano 2 ingredienti

Macchie di ruggine sui tessuti: come fare per eliminarle? Stop alla candeggina, ecco due ingredienti green ed eco che puoi procurarti.

Quelle antiestetiche e fastidiose macchie di ruggine rovinano il bucato? Capita che i tessuti e le fibre tessili dei capi e delle lenzuola si macchino con la ruggine. Il contatto con il cestello della lavatrice, con le superficie macchiate, con i fili dello stendino possano causare la comparsa delle macchie di ruggine sui capi. La prima cosa ed errore che compaiono è quello di utilizzare la candeggina per rimuovere immediatamente le macchie, ma il risultato non è sempre quello sperato. La candeggina è un prodotto chimico che comporta l’esposizione a rischi e danni all’ambiente, per questo è bene preferire altri rimedi green e ecologici. Scopriamo quali sono i due ingredienti da utilizzare per eliminare le macchie di ruggine.

Macchie di ruggine sui capi: cosa fare?

Capita che la ruggine finisca sui tessuti dei capi di abbigliamento e sulle lenzuola: dal cotone alla lana, dalla seta al lino. I prodotti antiruggine che possono essere acquistati in commercio possono contenere sostanze tossiche per l’organismo umano. Pertanto, è buon consiglio ricorrere ad alcuni rimedi naturali ed ecologici che aiutano ad eliminare la formazione delle macchie di ruggine dai tessuti.

Macchie di ruggine: la candeggina è una soluzione efficace?

La candeggina non è assolutamente la soluzione più efficace ed eco per eliminare le macchie di ruggine dai tessuti. Essendo un composto chimico, la candeggina è corrosiva e può provocare irritazioni ed allergie alla pelle, ai polmoni, agli occhi. È sconsigliato utilizzare la candeggina pura direttamente sulla macchia di ruggine in quanto potrebbe aggravare maggiormente la macchia e alonare la superficie circostante. Inoltre, i composti volatili liberati durante l’utilizzo della candeggina danneggiano le vie respiratorie ed indeboliscono il sistema immunitario.

Macchie di ruggine dai tessuti: ecco i rimedi green ed ECO

Per rimuovere le macchie di ruggine dai tessuti dei capi e delle lenzuola è bene ricorrere a validi rimedi green ed ecologici.

Bicarbonato di sodio ed acqua sono facilmente reperibili nella dispensa casalinga e possono essere utilizzati per rimuovere in modo efficace le macchie di ruggine. Per trattare le macchie basta inumidire la zona macchiata con acqua e bicarbonato e strofinare con l’ausilio di uno spazzolino. Se la macchia è persistente, è bene aggiungere un po’ di sale grosso. Basta lasciare agire per un’oretta e rimuovere il tutto con l’ausilio di una spugnetta leggermente inumidita.

In alternativa, è possibile ricorrere all’utilizzo del limone e dell’aceto bianco. Anche in questo caso è possibile trattare la macchia con l’utilizzo di una spazzolina e lasciare agire per un’oretta. Se la macchia è persistente è possibile aggiungere un po’ di sale e strofinare. Si proceda a risciacquare la zona e si lavi il capo in lavatrice. Il gioco è fatto!