X Factor 2022 pronto all’esordio. Prima puntata delle Audition giovedì 15 settembre, con Francesca Michelin alla conduzione: nuova manche ‘Last Call’.

I nuovi giudici Rkomi, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico sono pronti e carichi per una nuova stagione ricca di sorprese: torna il pubblico in studio.

X Factor 2022: si parte il 15 settembre | Tutte le novità in arrivo

Dopo gli anni della pandemia, che ha tenuto anche e soprattutto il mondo dello spettacolo in ostaggio, ci sarà anche il pubblico ad assistere ai live – e alle puntate registrate – di X Factor. La stagione 2022 promette scintille, con tantissime novità a partire dai giurati. Quest’anno, dopo essere già comparsi nelle preselezioni, sarà infatti la volta di Ambra Angiolini, Rkomi, Dargen D’Amico e Fedez.

Il veterano – a 4 anni di distanza dall’ultima apparizione, con 5 edizioni sulle spalle – marito di Chiara Ferragni ha già instaurato un ottimo rapporto con tutti i colleghi. Il rapper sta guidando – soprattutto i meno esperti – verso l’esordio i proprio colleghi, come si nota anche dalle diverse pubblicazioni social degli ultimi mesi.

Ottimo feeling, non ce ne vogliano i rumors estivi, anche con Ambra Angiolini, la quale pare calzare perfettamente per questo ruolo.

Insomma, per gli appassionati del talent show sarà veramente un’edizione ricca di contenuti interessati, con al centro ovviamente la musica. Si parte il 15 settembre, sulle piattaforme streaming di Sky (NOW) e sui canali dello spettacolo dedicati, con tanti artisti giovani proventi da tutta Italia.

X Factor 2022: Francesca Michelin alla conduzione

Esordio improntate quello di Francesca Michelin, ma non sul palco di X Factor bensì in conduzione. Ludovico Tersigni, conduttore dello scorso anno, aveva dovuto raccogliere la pesantissima eredità di Alessandro Cattelan.

Adesso la curiosità cresce anche intorno alla cantante, che si affaccia al mondo della condizione proprio su quel palco che l’aveva vista vincitrice nel 2012.

Sono 12mila i posti all’interno dell’allianz Cloud di Milano, dove il pubblico tornerà elemento fondamentale anche per le esibizioni degli aspiranti musicisti. Via dunque alle Auditions il 15 settembre, per un totale di tre puntate – come sempre ogni giovedì – fino al 29 settembre. Gli artisti dovranno ricevere 3 sì su 4 per poter andare avanti.

Il prossimo step è quello del 6 ottobre, con i Bootcamp (fino al 13 ottobre), con la manche delle sedie (sei in totale quest’anno) e dello switch.

Il 20 ottobre invece ci sarà la fase Last Call, dove i giudici riascolteranno tutti i partecipanti – con tanto di sedie ancora lì, a mettere pressione – per scegliere il proprio trio da portare ai Live.