La Juventus recupera Di Maria, ci sarà contro il Benfica

Dopo la sconfitta nella prima gara sul campo del Paris Saint Germain la Juventus di Massimiliano Allegri ha assolutamente bisogno di vincere la sfida contro il Benfica, i bianconeri infatti, con ogni probabilità, si giocheranno il passaggio del turno con i lusitani in un girone con il PSG nettamente favorito per il primo posto



Durante la conferenza stampa di vigilia il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha sciolto ogni dubbio confermando il totale recupero di Angel Di Maria per la decisiva sfida di Champions League contro il Benfica.

L’argentino, che aveva saltato la sfida al Paris Saint Germain, farà quindi il suo debutto ufficiale in Champions League con la maglia della Juventus provando a prendere per mano i bianconeri in un match delicatissimo.

Allegri e Danilo hanno presentato la sfida dell’Allianz Stadium come fondamentale per il passaggio del turno contro una squadra forte che viene da undici risultati utili consecutivi tra campionato e coppe.

Juventus, con il Benfica torna Di Maria

Non sappiamo se partirà dal primo minuto ma Angel Di Maria sarà a disposizione di Allegri per la sfida contro il Benfica.

Il Fideo ha pienamente recuperato dal problema muscolare ed è pronto a dare il proprio contributo alla squadra in un momento delicato per la stagione.

Il pareggio contro la Salernitana ha innervosito l’ambiente bianconero che ora vuole riscattarsi con una vittoria europea che manca da tanto tempo.

I tanti infortuni a centrocampo obbligano il tecnico livornese a determinate scelte, in cabina di regia confermato Leandro Paredes con McKennie e Miretti nel ruolo di mezze ali.

Quasi certa davanti la presenza di Arek Milik che non sarà presente nella sfida di campionato con il Monza per squalifica dopo il rosso rimediato nella sfida contro la Salernitana.

Il polacco è uno degli uomini più in forma della rosa ed insieme a Vlahovic è chiamato ad incidere in fase offensiva contro una difesa portoghese che ha dimostrato spesso i propri limiti.

Il Benfica ha grandi qualità offensive e Bonucci e compagni dovranno essere bravi a leggere con anticipo le giocate di Rafa Silva, stella assoluta della formazione lusitana.

Di Maria verrà inserito probabilmente nel secondo tempo con Allegri che è sempre bravo a sfruttare i cambi per cambiare in corso di gara l’atteggiamento della propria squadra.

Vincere per la Juventus è fondamentale, un passo falso complicherebbe i piani di Madama che ha l’obiettivo assoluto di qualificarsi per gli ottavi di Champions League.