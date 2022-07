Il regista Woody Allen ha annunciato di star lavorando al suo cinquantunesimo film, il quale potrebbe essere l’ultimo della sua carriera.

Allen è stato recentemente intervistato dal magazine “Le Journal du Dimanche“, dichiarando di avere attualmente una pellicola in lavorazione. Il film verrà girato a Parigi e a quanto sembra il cast è già stato selezionato e sarà interamente francese. Le riprese dovrebbero iniziare ufficialmente durante il prossimo autunno.

La magica capitale della Francia è stata quindi scelta come luogo del prossimo capolavoro del regista, nonostante non si sappia ancora la trama del film o quando uscirà. Sappiamo solo che molto probabilmente sarà un thriller-romantico, l’ultimo della sua carriera come lui stesso ha ammesso, e che verrà girato accanto alla Tour Eiffel.

Allen ha rivelato che il plot sarà simile a quello di Match Point, film con Ryhs Meyers e Scarlett Johansson, girato da lui nel 2005. Poche settimane fa, in un’intervista fatta dall’attore Alec Baldwin, il regista ha detto la sua sul cinema di oggi e sul perché ha deciso di concludere la sua carriera:

“Un tempo quando facevo un film, questo andava al cinema in tutto il Paese. Ora rimane in sala per un paio di settimane, poi finisci in streaming. Non è lo stesso, non è altrettanto piacevole per me.

Era una bella sensazione sapere che c’erano 500 persone a vederlo. Non so come mi fa stare ora fare film. Ne farò un altro e vedrò come mi sento”.