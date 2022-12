William e Kate, perché non si tengono mai per mano? Svelato il motivo

William e Kate non si tengono mai per mano mentre sono in pubblico: il motivo è solo uno ed è anche particolare.



William e Kate sono sempre sotto i riflettori e molte sono le domande che ci poniamo riguardo questa coppia. Una domanda che spesso ci si pone sembra riguardare un aspetto molto personale: i due sposini non sembrano scambiarsi tenerezze o effusioni varie, almeno non di fronte agli altri e in molti si chiedono il motivo di questo comportamento.

I media inglesi svelano il motivo di questo comportamento, completamente diverso da quello di Harry e Meghan.

William e Kate: la loro vita insieme

Prima di entrare in merito al punto interrogativo posto poc’anzi, proviamo a parlare di William e Kate e della loro vita insieme.

Sicuramente con la morte della regina Elisabetta II, avvenuta l’8 Settembre, sono cambiate molte cose per la loro famiglia: oggi il principe William è diventato erede al trono.

Volendo fare un passo indietro, ricordiamo che la stessa regina il 29 Aprile del 2011 assegnò alla coppia il titolo di duchi di Cambridge, esattamente il giorno del loro matrimonio. Ma dopo la morte della regina, Kate ha assunto il titolo che apparteneva a Camilla.

La vita della famiglia di William e Kate di conseguenza è cambiata e infatti recentemente con i loro figli, i due innamorati si sono trasferiti e ora vivono all’Adelaide Cottage nel parco di Windsor.

William e Kate non sono affettuosi in pubblico: perché?

Ora, però, entriamo in merito all’interrogativo che abbiamo posto poc’anzi, ovvero perchè William e Kate non sono soliti scambiarsi effusioni. Cosa c’è sotto?

Come abbiamo accennato poco fa, William e Kate non sono soliti fare questo in pubblico, a differenza del principe Harry e la sua compagna Markle che invece sono apparsi per la prima volta in pubblico, giorni fa, più innamorati che mai e impegnati a scambiarsi effusioni e a tenersi per mano, senza alcuna remora.

In molti si staranno chiedendo come mai William e Kate non abbiano lo stesso comportamento e perché non mostrino il loro amore anche davanti agli altri, attraverso gesti affettuosi.

In realtà un motivo c’è e infatti a breve scopriremo perché il nuovo erede britannico non prende mai per mano la sua amata e dolce moglie Kate, quando sono in pubblico o quando partecipano a qualche evento.

I due sposi, infatti, spesso si scambiano degli sguardi complici o qualche sorriso, ma non si tengono mai per mano e non si sono mai scambiati un bacio davanti ai riflettori.

A tutto questo c’è una spiegazione: poiché William è l’erede al trono, dopo la morte della regina Elisabetta, deve e dovrà far fronte a tutte le mansioni che sono proprie della regina e come lei dovrà cercare di comportarsi.

Questo significa che non deve lasciarsi andare a comportamenti troppo affettuosi in pubblico, poiché secondo il protocollo questi sono ritenuti poco eleganti e poco coerenti con ii ruolo che oggi l’uomo ricopre.

Dare luogo a atteggiamenti troppo affettuosi significherebbe anche creare un certo scandalo e far parlare di sé e il marito di Kate questo non può permetterselo oggi, a differenza di Harry.

Harry e Meghan, infatti, non si trovano nella stessa situazione e quindi si sentono anche più liberi di dare spazio alle loro effusioni, senza andare incontro a conseguenze inappropriate o a voci di corridoio.

Insomma la prossima volta che vi chiederete per quale ragione William e Kate non sono molto romantici in pubblico, la risposta sarà questa, ovvero è una regola. L’etichetta impone delle regole ai re britannici e questa è una di quelle che la famiglia di William e Kate deve seguire.