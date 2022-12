Stella muore a Spilimbergo in seguito a un incidente stradale

Stella Laurini è il nome della donna di 49 anni morta dopo due giorni di agonia, dopo un terribile incidente stradale contro un tir.

La chiropatica stava andando a conoscere il suo nipotino appena nato e ha trovato la morte in maniera tragica.

Stella Laurini morta dopo un incidente stradale

Stella Laurini era una chiropatica che viveva a Prato e ha trovato la morte in quello che doveva essere per lei un bellissimo giorno. Si trovava infatti in Friuli per andare a trovare sua sorella che aveva partorito da poco e quindi anche per conoscere il suo nipotino.

Mentre con la sua auto percorreva le strade di Spilimbergo, ha avuto un incidente contro un mezzo pesante che gli è stato fatale, infatti è morta all’ospedale di Udine dove è stata trasportata in codice rosso.

L’incidente avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Valcellina e via Generale Caneva è avvenuto l’11 dicembre e dopo due giorni di agonia si è spenta, dopo aver lottato contro la morte senza vincerla. Come da suo volere esplicito, i suoi organi sono stati donati.

La dinamica

Quel fatidico 11 dicembre, Stella stava raggiungendo la sorella ma la sua auto ha impattato violentemente contro un tir per cause ancora da chiarire.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per stabilire l’esatta dinamica dei fatti ma secondo le prime informazioni sembra che lo scontro abbia causato diversi ribaltamenti della vettura fino a farla finire fuori strada dalla parte opposta.

A bordo c’era solo lei e non sono stati coinvolti altri mezzi oltre al suo e il tir, il cui conducente insieme ad altri passanti hanno subito chiamato i soccorsi.

Il personale sanitario è giunto con l’ambulanza e fin da subito le condizioni sono parse molto gravi, infatti aveva un grave arresto cardiocircolatorio in corso.

È stata prima trasferita nell’ospedale di Spilimbergo e poi al Santa Maria della Misericordia di Udine con l’elisoccorso. Qui ha lottato fin quando i medici hanno informato i familiari del decesso della 49enne.

Molto conosciuta per il suo lavoro di chiropatica e coach per la crescita personale, Stella aveva scritto molti libri in materia e tanti l’hanno ricordata sui social con affettuosi post, alcuni degli amici e familiari, altri di tanti clienti che la donna aiutava e seguiva giornalmente.

Starà ora ai Carabinieri di zona indagare su quanto accaduto, interrogando i testimoni e controllando i filmati delle telecamere di zona, in modo da accertare anche eventuali responsabilità.