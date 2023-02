WhatsApp permetterà di convertire i messaggi audio in testo

WhatsApp prevede di aggiornare la sua app per iPhone con la funzionalità che permetterà di convertire i messaggi audio in testo.

Ascoltare un messaggio vocale non è sempre facile. In pubblico, senza auricolari, spesso devi girare il telefono in tutte le direzioni e metterlo contro l’orecchio per capire il discorso che il nostro contatto sta facendo. Per porre fine a questo problema, WhatsApp sta lavorando a una soluzione, precisamente a una funzione che permette di trascrivere i messaggi audio ricevuti in testo.

WhatsApp, in arrivo la funzione per trascrivere i messaggi audio in testo

L’applicazione di messaggistica istantanea vuole introdurre la funzione che permetterà agli utenti di “tradurre” i messaggi audio in testo in tempo reale grazie al suo nuovo strumento. Introdotta nell’ultima beta dell’app, questa funzionalità potrebbe essere disponibile al grande pubblico tra poche settimane.

Di conseguenza, gli utenti che preferiscono leggere i messaggi, anziché ascoltarli potranno avvalersi di questa opzione al fine di leggerli come se fossero stati inviati sotto forma di testo tradizionale.

Ci sono dei casi in cui le trascrizioni non saranno disponibili: quando il messaggio audio contiene parole non identificabili o quando è realizzato in una lingua differente da quella scelta per utilizzare la funzionalità.

Cosa importante è che le trascrizioni rimarranno nel dispositivo e non saranno, quindi, mai inviate ai server di WhatsApp, il che garantisce maggiore riservatezza e privacy agli utilizzatori finali.

Tecnicamente, il codice utilizzato per far funzionare questa opzione sembra mostrare che i messaggi vengano tradotti direttamente nel dispositivo in locale.

Per ora, solo la versione beta dell’app per iPhone ha questa funzione. L’azienda, infatti, non ha comunicato l’imminente arrivo di questa funzionalità sui telefoni Android.

L’applicazione russa Telegram, concorrente di WhatsApp, ha già da qualche mese questa opzione di traduzione sia degli audio ma anche degli stessi video. La funzionalità è, però, riservata agli utenti Premium che pagano un abbonamento mensile.

Un’altra novità dell’app: i messaggi da inviare a se stessi

Recentemente, WhatsApp ha presentato un’altra funzione, che permette all’utente di auto-inviarsi messaggi.

Un’opzione richiesta da milioni di persone in tutto il mondo. Il gruppo sta anche lavorando a una profonda ristrutturazione della sua applicazione per macOS. Ha subito, d’altronde, già grandi cambiamenti pochi mesi fa.

Con oltre due miliardi di utenti attivi in ​​tutto il mondo, WhatsApp è il terzo social network più popolare al mondo dopo il suo proprietario Facebook e la piattaforma video YouTube, di proprietà di Google. Ogni giorno vengono scambiati più di 40 miliardi di messaggi sull’applicazione.