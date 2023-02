WhatsApp permette di inviare fino a 100 foto e video contemporaneamente

WhatsApp ha introdotto nuove funzionalità che consentono agli utenti di inviare fino a 100 foto e video in un unico messaggio.

WhatsApp per Android versione 2.22.24.73 permette agli utenti di inviare fino a 100 foto e video contemporaneamente, permettendo, dunque, di condividere più media contemporaneamente. Oltre all’aumento del limite di invio di file multimediali, WhatsApp ha anche aggiunto una nuova funzionalità che consente agli utenti di aggiungere didascalie ai documenti.

WhatsApp, invio di 100 video e foto in una volta sola

Stanchi di non poter inviare più di 30 foto su WhatsApp? L’app di messaggistica ora consente di inviare più di 100 foto e video. In precedenza, il numero massimo di foto e video che potevano essere inviati contemporaneamente era 30.

Tuttavia, WhatsApp ha implementato la funzione per gli utenti Android. Il nuovo aggiornamento, WhatsApp per Android versione 2.22.24.73 ha esteso il limite a 100 file multimediali, permettendo agli utenti di inviare un centinaio di file in una sola volta.

A questa nuova funzionalità, l’app di messaggistica istantanea permette anche di aggiungere didascalie ai documenti. In precedenza, gli utenti avevano la possibilità di scrivere didascalie per foto e video, ma ora possono aggiungere didascalie ai documenti condivisi nelle chat personali e di gruppo.

Incrementato anche il limite dei caratteri

WhatsApp ha anche ampliato il limite di caratteri per gli oggetti e le descrizioni dei gruppi per aiutare gli utenti a fornire migliori descrizioni. Sebbene la società non abbia specificato il nuovo limite, dovrebbe essere superiore al limite precedente, imposto a 25 caratteri per i componenti del gruppo e 512 caratteri per le descrizioni.

Sebbene le nuove funzionalità siano attualmente disponibili solo su WhatsApp per Android, l’azienda potrebbe presto introdurle su iOS.

WhatsApp ha testato una funzionalità chiamata Messaggi effimeri con un gruppo selezionato di beta tester su WhatsApp for Business. La funzione consentirà agli utenti di far scomparire i messaggi.

Inoltre, WhatsApp sta testando anche le trascrizioni su iOS. Inoltre, l’anno scorso WhatsApp ha aumentato il limite dei file a 2 GB rispetto al limite precedente di 100 MB, ma la funzionalità non è stata ancora introdotta in WhatsApp per iOS.

Si prevede che queste nuove funzionalità semplificheranno la condivisione di contenuti multimediali e documenti su WhatsApp.

Con l’aumento del limite per foto e video, gli utenti possono, di conseguenza, condividere più contenuti in un singolo messaggio. La nuova funzionalità per i sottotitoli sui documenti renderà, inoltre, più semplice aggiungere un contesto ai file che condividono.

Infine, l’ampliamento del limite di caratteri per gli oggetti e le descrizioni dei gruppi aiuterà gli utenti a descrivere meglio i propri gruppi, facilitando la ricerca e l’adesione a gruppi di interesse.