WhatsApp non sarà più disponibile su alcuni iPhone: ecco quali

WhatsApp interromperà il supporto per le versioni iOS 10 e iOS 11 del sistema operativo mobile di Apple, richiedendo a tutti gli utenti di avere sul proprio dispositivo almeno iOS 12 a partire dal 24 ottobre 2022.

WhatsApp non supporterà più le versioni 10 e 11 di iOS. Ciò significa che gli utenti di iOS 10 e iOS 11, che saranno principalmente possessori di iPhone 5 e ‌iPhone‌ 5C, non potranno più utilizzare il servizio di chat crittografato dopo il 24 ottobre 2022. WhatsApp – nel suo Centro assistenza – afferma che, attualmente, fornisce supporto ufficiale per iOS 12 o versioni successive, quindi presumibilmente i modelli in questione – ossia iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone‌ 6s saranno supportati in futuro.

WhatsApp non supporterà più iOS 10 e 11

Entro la fine dell’anno, WhatsApp smetterà di funzionare su iPhone specifici, che supportano iOS 10 e 11. La società ha recentemente iniziato a mandare notifiche agli utenti per informarli che l’app non supporterà più i dispositivi che eseguono software precedenti a iOS 12.

Se voi o un vostro familiare avere un iPhone 5, WhatsApp smetterà di funzionare sul dispositivo entro la fine dell’anno. Secondo il sito WABetaInfo, l’azienda ha imposto una data ultima entro la quale il servizio non sarà disponibile.

Per essere più specifici, dal 24 ottobre 2022, WhatsApp funzionerà solo con dispositivi iOS 12 o successivi. Quindi, tutti i dispositivi che eseguono software meno recenti non potranno più utilizzare la popolare app di messaggistica istantanea.

L’azienda ha confermato questa notizia in un post sulla propria pagina di supporto. In sostanza, finché si è in possesso di un iPhone 5S o modelli successivi, non ci saranno problema, ma i modelli precedenti, come iPhone 5 o iPhone 5C, non potranno più avvalersi di questa applicazione.

Come utilizzare ancora l’app su dispositivi più vecchi

Se avete un dispositivo iOS più datato, sul quale sono installati iOS 10 o iOS 11, l’app smetterà di funzionare completamente fino a quando non aggiornerete il software o sceglierete di passare a un dispositivo successivo. Se avete un iPhone 5S o smartphone più recente, assicuratevi di scaricare il software più recente da Apple.

Qualsiasi iPhone precedente all’iPhone 5C non è più supportato da Apple e non riceverà ulteriori aggiornamenti. Ciò significa che dovrete acquistare un nuovo iPhone o utilizzare un servizio di messaggistica diverso.

È abbastanza normale che gli sviluppatori di app interrompano il supporto per i sistemi operativi precedenti ad un certo punto. Ciò garantisce che le funzionalità supportate siano compatibili sui dispositivi di recente lancio, migliorandone – di conseguenza – la sicurezza e adattandosi all tecnologia su cui fanno leva.