WhatsApp, la grafica di Android si aggiorna: ecco le novità

Arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp, dedicato ai possessori di dispositivi Android, per i quali è introdotta una nuova grafica.

WhatsApp riceve un nuovo aggiornamento, in particolare per quel che concerne la grafica di Android. Tali cambiamenti sono stati introdotti ascoltando anche le richieste degli utenti: nell’ultimo periodo, come sapete, abbiamo assistito ad una serie di mutamenti all’interno dell’applicazione, che diventa sempre più interattiva e che va oltre la semplice chat fra amici e parenti. Scopriamo insieme tutte le novità che porta con sé questo aggiornamento relativo alla grafica dei terminali Android.

WhatsApp si aggiorna ancora: cambia la grafica di Android

WhatsApp – negli ultimi mesi – ha lanciato vari aggiornamenti che hanno apportato diverse novità all’interno dell’applicazione.

Tra queste, possiamo ricordarvi la possibilità di chattare con numeri non presenti all’interno della rubrica del telefono, nonché la possibilità di poter modificare i messaggi inviati entro 15 minuti dall’invio.

Non è tutto: l’ultimo periodo è stato contrassegnato da tantissime novità molto importanti, non solo per gli utenti Android, ma anche per i possessori di iPhone. Tra questi, nuovi adesivi per le conversazioni, i messaggi effimeri e i filtri per le chat, giusto per citarne alcune.

Il social di Meta, dunque, cerca di soddisfare tutte le richieste degli utenti, registrate nel corso del tempo. Con l’ultimo aggiornamento, dedicato ai dispositivi Android, è stato introdotto un cambiamento che riguarda, nello specifico, la grafica.

Menu arrotondati e nuova barra di navigazione inferiore

Con l’aggiornamento 2.23.15.24 della versione beta di Android, sono introdotte ulteriori novità nell’app dedicata ai dispositivi Android. Nello specifico, l’interfaccia subisce dei ritocchi importanti, facendo riferimento alle linee guida del Material Design 3.

La barra di navigazione inferiore introduce un nuovo pulsante di azione mobile, nonché un design dagli angoli arrotondati per i menu a disposizione.ù

Tali modifiche, in un primo momento, sono state rese disponibili solo per le versioni dedicata agli sviluppatori. Nelle ultime ore, però, tale opzione è stata estesa poi ad un numero più esteso di beta tester.

Apportati, inoltre, dei cambiamenti anche agli interruttori e agli avvisi, i quali assumono la stessa forma arrotondata dei menu.

È stato effettuata una modifica anche al design delle chat.in questo modo, gli utenti potranno visualizzare le anteprime dei messaggi ricevuti.

Per poter fruire di tutti questi miglioramenti all’interno dell’applicazione di WhatsApp installata sul dispositivo Android dovrete aggiornare l’applicazione all’ultima versione, recandovi nel Google Play Store e, effettuando di conseguenza, l’ultimo aggiornamento disponibile.