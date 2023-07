Kevin Spacey è stato assolto dalle accuse di violenze sessuali

L’attore americano, Kevin Spacey, è stato assolto dalle accuse di abusi e molestie sessuali da una giuria presso un tribunale di Londra, il quale lo ha ritenuto di essere non colpevole.

L’attore e produttore cinematografico statunitense con cittadinanza britannica per la commozione è scoppiato in lacrime dopo la sentenza del giudice, il quale lo ha ritenuto non colpevole da 9 accuse di violenza e molestie sessuali che gli erano state mosse da 4 uomini non identificati per motivi legali.

Kevin Spacey è stato scagionato

Arrivano buone notizie da Londra per l’attore 64 enne, vincitore premio Oscar, Kevin Spacey. Il tribunale di Londra, nel giorno del suo compleanno, lo ha assolto dalle accuse di abusi e molestie sessuali. Il protagonista di House of cards dopo la sentenza del giudice è scoppiato in lacrime per la commozione.

La giuria del tribunale londinese, ha impiegato 48 ore per decidere il verdetto finale. Nel corso del processo sono stati ascoltati i 4 uomini che avevano denunciato di violenza l’attore per delle vicende inerenti a un periodo fra il 2001 e il 2013. Una di queste poteva essere anche punibile con una condanna a vita.

Il verdetto della giuria popolare di oggi, è arrivato dopo circa 40 giorni di udienze che si sono svolte al Southwark Crown Court.

Le accuse nei confronti dell’attore statunitense

Il processo era iniziato circa 40 giorni fa e inizialmente riguardava ben 12 accuse: 3 di queste erano state rimosse e delle 9 rimanenti, 7 di queste erano per violenza sessuale, una per aver sottoposta una persona ad avere rapporti non consenzienti e l’altra per aver indotto una persona ad avere rapporti sessuali che comprendevano una penetrazione.

Tutti i 9 capi di imputazione sono caduti e il due volte premio Oscar è stato assolto da tutte le accuse, le quali si sono susseguite nel corso di questi anni, dove sono partite delle indagini sia nel Regno Unito che in America.

Negli scorsi mesi, avevano fatto parlare le accuse per molestie arrivate dall’attore Anthony Rapp, il quale aveva dichiarato 6 anni fa di essere stato abusato da Spacey negli anni ‘80. Accusa poi prosciolta e alla quale l’ex attore di House of cards si è sempre dichiarato innocente a tutte le accuse a lui rivolte.

Dei 4 uomini che hanno denunciato l’attore statunitense non si conosce la loro identità, poiché per la legge del Regno Unito chiunque si dichiari vittima di un reato sessuale ha diritto a tenere l’anonimato. L’unica indiscrezione su di loro è che tutti sono di sesso maschile e che hanno una età compresa tra i 30 e i 50 anni.