WhatsApp, il trucco per leggere i messaggi cancellati: li freghi in 2 semplici mosse

L’app di messaggistica istantanea WhatsApp consente di cancellare le chat inviate e ricevute. I destinatari possono scoprire quali sono i messaggi eliminati: ecco il trucco per leggere e recuperare le chat rimosse.

Ogni giorno utilizziamo l’app di messaggistica istantanea WhatsApp sia per motivi di lavoro che per motivi personali. Può succedere che per errore o volontariamente si cancellino i messaggi inviati o ricevuti.

Ecco le app terze, i trucchi e i metodi per leggere i messaggi cancellati: puoi fregare i destinatari in due semplici mosse. Le chat sull’app WhatsApp possono essere eliminate facendo clic sui tre puntini in alto a destra e basta cliccare su Elimina chat.

Come visualizzare le chat cancellate e/o recuperare i messaggi eliminati? Ecco quali possono essere i trucchetti e le soluzioni.

Chat WhatsApp eliminate: le app terze per leggere i messaggi

Esistono app terze che consentono di conoscere il contenuto della chat che è stata cancellata erroneamente e/o volontariamente. L’app WhatsRemoved+ è un’applicazione disponibile per dispositivi Android, che è semplice da utilizzare e richiedere l’autorizzazione per leggere e salvare le notifiche sul proprio dispositivo.

Nella fase di installazione dell’applicazione è possibile selezionare le cartelle che si desidera monitorare. Una volta installata l’applicazione è possibile optare tra diversi livelli di accesso. L’utente può scegliere di visualizzare il contenuto di tutte le chat cancellate, compresi i video ed ogni file multimediale.

Ogni volta che viene eliminato un messaggio sull’applicazione di messaggistica istantanea si riceve una notifica. Per visualizzare il contenuto della chat eliminata basta aprire la notifica ricevuta e cliccare su Rilevato.

Seguendo queste istruzioni è possibile leggere e visualizzare il messaggio eliminato. Nel caso in cui il mittente cancelli immediatamente la chat inviata, l’app WhatsRemoved+ non consente di leggere il messaggio eliminato.

L’installazione di questa applicazione viola la scelta presa dall’utente di eliminare un contenuto testuale o un file multimediale.

Chat WhatsApp cancellate: il backup dei messaggi

Nel caso in cui si abbia cancellato erroneamente una chat che si desidera recuperare, è possibile aiutarsi con il backup delle chat.

Basta seguire questo percorso Impostazioni > Chat > Backup delle chat per recuperare i messaggi persi nel caso in cui si abbia smarrito lo smartphone o si abbia sostituito il dispositivo.

Con quale frequenza eseguire il backup delle chat? Basta andare su Impostazioni e scegliere se eseguire il backup su base quotidiana, settimanale o mensile.